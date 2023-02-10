Yunanistan Basketbol Ligi'nden tarihi deprem yardımı

Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki her sayı depremzedelere yardım olacak

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Yunanistan Basketbol Ligi'nden tarihi deprem yardımı
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10 Şubat 2023 22:04
 Yunanistan Basketbol Ligi'nde bu haftaki maçlarda atılan her sayı için Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere 10 avro bağış yapılacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, 16. hafta maçları öncesinde deprem felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi.

Ayrıca maçlarda atılacak her sayı için Yunan Kızılhaç hesabına 10 avro bağışta bulunulacağı ve toplanan yardımın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderileceği belirtildi.

Lig yönetiminin de ayrıca bağışta bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

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