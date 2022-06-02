Yunanistan Bakasetas ile galip geldi

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup mücadelesinde Kuzey İrlanda ile Yunanistan karşı karşıya geldi.



Windsor Park'ta oynanan maçı kazanan taraf tek golle Yunanistan oldu.



Maçın 39. dakikasında Limnios'un asistiyle topu ağlara gönderen Trabzonsporlu Bakasetas, ülkesine galibiyeti getirerek ilk maçında üç puanı kazandırmış oldu.



Bu sonuçla Yunanistan 3 puana yükselerek Kosova ile birlikte grubuna 3 puanla başlayan iki ekipten biri oldu.





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