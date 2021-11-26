Yunan tenisçi Tsitsipas ameliyat edildi

Tek erkeklerde dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas dirseğinden ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Yunan tenisçi Tsitsipas ameliyat edildi
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26 Kasım 2021 13:49
Tek erkeklerde dünya 4 numarası Stefanos Tsitsipas, sağ dirseğinden ameliyat edilmesi nedeniyle kortlardan bir süre uzak kalacak.

Geçen hafta katıldığı ATP Finalleri sırasında sakatlanarak turnuvadan çekilmek zorunda kalan Yunan tenisçi, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşan 23 yaşındaki tenisçi, sağ dirseğinden ameliyat edildiğini ve kortlardan bir süre uzak kalacağını belirtti.

Yeni sezona hazır hale gelmek için umutlu olduğunu kaydeden Tsitsipas, "Daha mutlu ve sağlıklı bir geleceğe odaklandım. İki hafta sonra Dubai'de sezon öncesi hazırlıklara başlamaya ve Avustralya Açık'a kadar hazır hale gelmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Stefanos Tsitsipas, kariyerinin en iyi grand slam derecesine, bu yıl Fransa Açık'ta finale kalarak ulaşmıştı.


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