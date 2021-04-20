Yunan medyasından Pelkas'a övgüler

Dimitris Pelkas, Başakşehir'de galibiyet golünü attı, Yunan medyası coştu. Yapılan haberlerde, Pelkas'ın performansıyla şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi sırtladığı belirtildi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Yunan medyasından Pelkas'a övgüler
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20 Nisan 2021 12:26
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Pelkas, Trabzonspor deplasmanında beraberliği getiren golü attıktan sonra sessizliğe bürünmüştü. Yunan yıldız, son 7 karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı. Pelkas, yine çok kritik bir maçta, çok kritik bir anda sahneye çıktı. Başakşehir karşısında müthiş bir golle galibiyeti getiren isim oldu. 27 yaşındaki oyuncunun ağları havalandırması, ülkesi Yunanistan'da da gündem oldu.

"Fenerbahçe'yi sırtlıyor"

Yunan basınındaki haberlerde ve yorumlarda, "Pelkas, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında sırtlıyor. Performansıyla Yunanistan'ı da iyi bir şekilde temsil ediyor. Ayrıca hem saha içinde hem de saha dışındaki hareketleriyle Fenerbahçe taraftarlarının sevgisini kazandı" ifadeleri kullanıldı.

Hem atıyor hem attırıyor

Dimitris Pelkas, ligde hem gol hem de asist anlamında takımına büyük katkı verdi. Yunan yıldız, 6 kez ağları havalandırdı ve bu alanda takımın en skorer ikinci ismi. 27 yaşındaki futbolcu ayrıca 8 golün hazırlayıcısı oldu ve asist anlamında da yine Fenerbahçe'nin en başarılı ikinci oyuncusu konumunda. 



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