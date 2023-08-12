Yunan ekiplerinin gözü Siopis'te

Yunanistan takımları Trabzonspor'la sözleşme uzatmak istemeyen Manolas Siopis'i kadrolarına katmak için yarışıyorlar.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yunan ekiplerinin gözü Siopis'te
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12 Ağustos 2023 15:38
Yaklaşık 1 aylık aradan sonra idmanlara çıkmaya başlayan Siopis, yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti. Bordo-Mavililer, 1 yıl kontratı bulunan yıldız orta saha oyuncusunu kesinlikle bedavaya bırakmak istemiyor.

1.5 MİLYON İSTENİYOR

Yunanistan'dan AEK, PAOK, Panathinaikos gibi kulüplerin ilgilendiği Siopis için Trabzonspor'un beklentisi minimum 1-1.5 milyon Euro bonservis.

Yunan kulüpleri ise bedelsiz bir şekilde oyuncu kadroya katmaya çalışıyor.

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