Yunan ekiplerinin gözü Siopis'te

Yaklaşık 1 aylık aradan sonra idmanlara çıkmaya başlayan Siopis, yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti. Bordo-Mavililer, 1 yıl kontratı bulunan yıldız orta saha oyuncusunu kesinlikle bedavaya bırakmak istemiyor.
1.5 MİLYON İSTENİYOR
Yunanistan'dan AEK, PAOK, Panathinaikos gibi kulüplerin ilgilendiği Siopis için Trabzonspor'un beklentisi minimum 1-1.5 milyon Euro bonservis.
Yunan kulüpleri ise bedelsiz bir şekilde oyuncu kadroya katmaya çalışıyor.
1.5 MİLYON İSTENİYOR
Yunanistan'dan AEK, PAOK, Panathinaikos gibi kulüplerin ilgilendiği Siopis için Trabzonspor'un beklentisi minimum 1-1.5 milyon Euro bonservis.
Yunan kulüpleri ise bedelsiz bir şekilde oyuncu kadroya katmaya çalışıyor.