Yunan derbisinde kazanan Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Panathinaikos, sahasında Olympiakos ile karşılaştı.



Karşılaşmayı Panathinaikos 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 42. dakikada Aitor Cantalapiedra kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Panathinaikos puanını 51 yaptı. Lider Olympiakos ise 70 puanda kaldı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.



Panathinaikos sezonu galibiyetle kapatsa da aldığı 3 puan Avrupa kupalarına katılmak için yetmedi.





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