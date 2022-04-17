Yunan derbisinde kazanan Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi 5. hafta derbi mücadelesinde Panathinaikos, sahasında Olympiakos'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Yunan derbisinde kazanan Panathinaikos
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17 Nisan 2022 23:36
Yunanistan Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Panathinaikos, sahasında Olympiakos ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Panathinaikos 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 42. dakikada Aitor Cantalapiedra kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Panathinaikos puanını 51 yaptı. Lider Olympiakos ise 70 puanda kaldı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Panathinaikos sezonu galibiyetle kapatsa da aldığı 3 puan Avrupa kupalarına katılmak için yetmedi.

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