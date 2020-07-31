Yunan basınında manşetler: Miha Zajc & Olympiakos!

Yunan basınının iddiasına göre Yunanistan şampiyonu Olympiakos'un, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc'a teklif götüreceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Yunan basınında manşetler: Miha Zajc & Olympiakos!
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31 Temmuz 2020 17:00
Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Wolverhampton ile karşılaşacak olan Olympiakos, transferde rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Bugün birçok Yunan gazetesinde manşette yer alan haberlere; kırmızı - beyazlılar, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Slovenya Milli Takımı'nın yeri doldurulamaz bir oyuncusu olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcu için Olympiakos'un sarı - lacivertlilere teklif yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon 3.5 milyon euro'ya transfer olan Zajc, bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.







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