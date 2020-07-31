Yunan basınında manşetler: Miha Zajc & Olympiakos!

Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Wolverhampton ile karşılaşacak olan Olympiakos, transferde rotayı Türkiye'ye çevirdi.Bugün birçok Yunan gazetesinde manşette yer alan haberlere; kırmızı - beyazlılar, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor.Haberde, Slovenya Milli Takımı'nın yeri doldurulamaz bir oyuncusu olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcu için Olympiakos'un sarı - lacivertlilere teklif yapacağı belirtildi.Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon 3.5 milyon euro'ya transfer olan Zajc, bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.