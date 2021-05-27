Yunan basını yazdı: 'Beşiktaş ve Galatasaray teklif yaptı'

Geçtiğimiz yıllarda da birçok kez adı Türk takımlarıyla anılan Olympiakos'un 10 numarası Konstantinos Fortounis için bir kez daha transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı.



Yunan basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncunun temsilcileriyle ilk teması gerçekleştirdiğini ve futbolcuyu istediklerini yazdı.



Sport 24'ten Yunan Gazeteci Pantelis Diamantopoulos, iki takımın da oyuncuyu istediğini doğruladı.



Diamantopoulos, "Fortounis'i Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte Dubai'den Arap takımları istiyor. Oyuncu da bu ilginin farkında. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da ilgisi ciddi ancak henüz Olympiakos'a yapılan bir teklif yok. Kısa süre içinde bir teklif de bekleniyor" bilgisini paylaştı.



2 SEZON ÖNCE FENERBAHÇE'YE GELMEDİ



Yunan oyuncu, 2 sezon önce 4 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediğini söylemişti.



Fortounis, "Yalan söylemeyeceğim, Fenerbahçe'den teklif aldım. Daha önce de çok söyledim, Olympiakos'tan ayrılırsam, çok daha iyi bir takıma gitmek isterim. Burada iyi hissediyorum ve iyi bir birlikteliğimiz var." demişti.



Olympiakos'ta toplam 263 maça çıkan ve orta sahanın her yerinde oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu, toplam 79 gol ve 77 asistlik performans sergiledi.



