Yükselme Ligi'ne doğru

Ve son değişiklik DarkSide. Team Cappadocia saldırı gücü taşıyıcısı rolüne deneyimli ve ligimizi bilen oyunculardan olan DarkSide'ı getirdi. Son iki haftanın çok çekişmeli geçeceği Yükselme Ligi'nde Beşiktaş, Oyun Hizmetleri ve P3P herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadılar.

Haftanın en avantajlı takımı Oyun Hizmetleri zaten pek hedefi kalmayan rakibi P3P karşısında 2 galibiyete rahat ulaşacaklardır. Diğer iki karşılaşma ise final aşaması için çok önem arz ediyor. Beşiktaş gibi zor bir rakiple oynayan Cappadocia'nın diğer hafta rakibi ise Oyun Hizmetleri bu takımlar ligin favorisi olduklarından işlerinin bayağı zor olduğu aşikar.

Diğer değişikliklere giden takım ise Çilekler oldu. Orta koridoruna Galakticos'tan ayrılan Backlund'u getiren takım yabancı sınırını aşmamak için koçlarını destek rolüne geçirmeye karar verdi. Gelecek hafta başka bir değişiklik görür müyüz bilemem ama bu biraz riskli bir hamle olarak ön plana çıkıyor. Özellikle Berent'in kötü olmayan performansıyla birlikte böyle bir hamle yapmalarını da göz önüne alırsak.Son haftanın avantajlı takımı ise Çilekler. P3P'in durumu o zamana kadar yüksek ihtimalle belli olacağından onlar için galibiyetleri almak çok daha kolay olacaktır. Son haftada Macro Maniacs'ın avantajı ise son maçı oynamak. Beşiktaş'a karşı oynuyor olsalar bile maç sırası onlara geldiğinde neler yapmaları gerektiğini bilecekler. Şimdiden Çilekler'le Oyun Hizmetleri'nin ve Beşiktaş'la Macro Maniacs ya da Cappadocia'nın oynacağını tahmin etmek zor olmaz. Son iki hafta sürprizlere sahne olur mu bilinmez ama rekabet açısından aktif geçeceği kesin.