Yükselme Ligi'nde transfer furyası devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Nişancı ve Destek pozisyonuna Mean ve Only35i katan MCM'tan sonra Team Cappadocia Nişancı rolüne Aurora ve Çilekler takımlarından tanıdığımız Darkside'ı transfer ettiğini twitter adresinden duyurdu.



Yapılan yeni transferler yükselme liginin kalan 2 haftasında çekişmenin üst düzeye çıkacağının haberini bize önceden veriyor. Beşiktaş'ın 5 galibiyet 1 mağlubiyette olduğu ligte 4 takım 3 galibiyet ve 3 mağlubiyette ve bu takımlardan 3'ü Yükselme Liginin final aşamasına yükselebilecek.

 Team Cappadocia Darkside ile beraber ilk sınavını ligin lideri Beşiktaş'a karşı oynayacak.

Team Cappadocia'nın Darkside için hazırladığı videoyu izlemek için :



 
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