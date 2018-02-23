Yükselme Ligi'nde transfer furyası devam ediyor

Team Cappadocia Darkside ile beraber ilk sınavını ligin lideri Beşiktaş'a karşı oynayacak.

Team Cappadocia Darkside ile beraber ilk sınavını ligin lideri Beşiktaş'a karşı oynayacak. Team Cappadocia'nın Darkside için hazırladığı videoyu izlemek için :









Yapılan yeni transferler yükselme liginin kalan 2 haftasında çekişmenin üst düzeye çıkacağının haberini bize önceden veriyor. Beşiktaş'ın 5 galibiyet 1 mağlubiyette olduğu ligte 4 takım 3 galibiyet ve 3 mağlubiyette ve bu takımlardan 3'ü Yükselme Liginin final aşamasına yükselebilecek.