Yükselme Ligi'nde son düzlükler!
Yükselme Ligi'nde play-off öncesi son karşılaşmalar 6 martta oynanacak. Takımların ilk 4'e girme mücadelesinde neler olacak?
Beşiktaş ilk dörtte olmayı garantiledi
Yükselme Ligi'nin ilk gününden beri liderliği rakiplerine kaptırmayan Beşiktaş, play-off'lara katılmayı garantileyen iki takımdan biri oldu. Her ne kadar Beşiktaş ilk dörtte olmayı garantilese de 6 martta çıkacağı karşılaşmadan 2 galibiyet almak onlar için büyük avantaj sağlayacak. Eğer Beşiktaş, Macro Maniacs ile oynayacağı karşılaşmadan 2 galibiyet alırsa 1. Olmayı garantileyecek.
Peki, 1. olmak Beşiktaş için neden önemli?
Play-off aşamasına 1. Olarak giden takım Lig'in dördüncüsüyle karşılaşacak, bu nispeten daha güçsüz bir rakiple karşılaşacakları anlamına geliyor. Ayrıca Beşiktaş'ın 1. olması durumunda hangi tarafta yer alacağına karar verme hakkına sahip olacak.
Oyun Hizmetleri
Geçtiğimiz haftayı 2 galibiyetle kapatan Oyun Hizmetleri ligin 2.sırasını Macro Maniacs ile paylaşıyor. 6 martta Team Cappadocia ile karşılaşacak olan takımın ilk dördü garantilemek için en az 1 galibiyet alması gerekli. Oyun Hizmetlerinin 2 mağlubiyet alması durumunda ise ilk dörde girebilmek için Çilekler'in karşılaşmasını beklemesi gerekecek.
Eğer Oyun Hizmetleri 2 mağlubiyet alırsa;
-Çileklerin 2 mağlubiyet alması durumunda ilk dört kesinleşecek. ( MCM, CAP, OHM ve BJK)
-Çileklerin 1 galibiyet alması durumunda Oyun Hizmetleri ilk dörtte yer alacak.
-Çileklerin 2 galibiyet alması durumunda puanı Oyun Hizmetleriyle eşitlenecek. Yükselme Ligi'nde gerçekleşen ilk Çilekler ve Oyun Hizmetleri karşılaşması 1-1 bittiğinden dolayı eşitliği bozmak için tiebreak mücadelesi oynanacak.
İlk dörtte yer almayı garantileyen son takım Macro Maniacs
Alt koridor ikilisinin ve ormancısını değişişiklik Macro Maniacs geçtiğimiz haftayı 2 galibiyetle kapattı. Ligin 2.sırasını Oyun Hizmetleriyle paylaşan ekip 6martta Beşiktaş ile karşılaşacak. Karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun Macro Maniacs ilk dörtte yer alacak.
Team Cappadocia
Team Cappadocia geçtiğimiz hafta yeni DarkSide transferiyle Beşiktaş karşısına çıktı. Yükselme Ligi'nin lideri Beşiktaş karşısında gösterdiği güzel oyun onlara 1 galibiyet getirdi.
Team Cappadocia'nın ilk dörtte yer alabilmesi için Oyun Hizmetleri ile çıkacağı karşılaşmadan 2 galibiyet alması gerekiyor. CAP'ın 2 galibiyet alamaması durumda ilk dörde girme şanslarını Çilekler belirleyecek.
-Team Cappadocia'nın 2 mağlubiyet alması durumunda
*Çilekler galibiyet alamdaysa ilk dört kesinleşecek. (BJK, OHM, CAP ve MCM)
*Çilekler 1 galibiyet almışsa iki takımın puanı eşitlenecek. Yükselme Ligi'nde oynanan ilk Çilekler ve Team Cappadocia karşılaşması 1-1 bittiğinden dolayı eşitliği bozmak için tiebreak mücadelesi yapılacak.
*Çilekler 2 galibiyet alırsa, Team Cappadocia ilk dörtte yer alamayacak.
-Team Cappadocia'nın 1 galibiyet alması durumunda
* Çilekler galibiyet alamazsa Team Cappadocia ilk dörtte yer alacak.
*Çilekler 1 galibiyet alırsa Team Cappadocia ilk dörtte yer alacak.
*Çilekler 2 galibiyet alırsa iki takımın puanı eşitlenecek. Yükselme Ligi'nde oynanan ilk Çilekler ve Team Cappadocia karşılaşması 1-1 bittiğinden dolayı eşitliği bozmak için tiebreak mücadelesi yapılacak.
Çilekler
Şu zamana kadar sadece 3 galibiyet alan çilekler için iş oldukça zor. Çilekler 6 martta P3P ile karşılaşacak. Bu karşılaşmadan 2 galibiyet alsa bile takım ilk dörtte olmayı garanti etmeyecek. Çilekler'in ilk dörtte yer alabilmesi için diğer karşılaşmalarının büyük önemi var.
Çilekler'in ilk dörde girebilmesi için ilk şansı en az 1 galibiyet almak bu durumda;
*Eğer Team Cappadocia galibiyet alamazsa iki takımın puanı eşitlenecek. Yükselme Ligi'nde oynanan ilk Çilekler ve Team Cappadocia karşılaşması 1-1 bittiğinden dolayı eşitliği bozmak için tiebreak mücadelesi yapılacak
*Eğer Team Cappadocia 1 veya 2 galibiyet alırsa, Çilekler'in ilk dörtte yer alma şansı olmayacak.
Çilekler'in 2 galibiyet alması durumunda;
*Eğer Team Cappadocia galibiyet alamazsa Çilekler ilk dörde girecek.
*Eğer Team Cappadocia bir galibiyet alırsa puanları eşitlenecek ve eşitliği bozmak için tiebreak mücadelesi yapılacak.
*Eğer Team Cappadocia 2 galibiyet alırsa Çilekler'in ilk dörde girme şansı olmayacak.
Çilekler'in galibiyet alamaması durumunda ise ilk dört kesinleşecek. ( CAP,MCM,BJK ve OHM)
İlk dörtte yer alma şansı olmayan tek takım P3P
Geçtiğimiz mevsim Şampiyonluk Ligi'nde ilk 5'de yer almayı başaran P3P ligdeki yerini koruyamayıp Yükselme Ligi'ne düşmüştü. Maalesef Yükselme Ligi'nde de istediği başarı yakalayamayan P3P, tek galibiyetini de çıktığı ilk karşılaşmadan alarak ligin son sırasında yer aldı. Her ne kadar diğer takımların ilk dörtte yer alması için bir şansları olsa da P3P için durum aynı değil. P3P 2 galibiyet alsa dahi ilk dörtte yer alamayacak ancak P3P'in alacağı 2 galibiyet bazı takımların kaderini belirleyecek
P3P'in 6 martta Çilekler karşısında 2 galibiyet alması durumunda ilk dört kesinleşecek ve Çilekler ilk dörtte yer alma hayaline veda edecek.
Sena Aleyna Demiral - @Luvorianna
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