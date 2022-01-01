Yükselen Yıldızlar turnuvasında takımlar belirlendi!

NBA, 18 Şubat'ta Cleveland'daki All-Star Hafta Sonu kapsamında düzenlenecek olan 2022 NBA Yükselen Yıldızlar turnuvası için yedişer kişilik dört takımı duyurdu.
Üç karşılaşmadan oluşan mini turnuvada dört takım rekabet edecek. Her maç belli bir hedef sayıya kadar oynanacak. Bu karşılaşmalar hücum saatiyle birlikte değil, atılan bir basket veya serbest atışla sona ermiş olacak.
Maçta yer alacak 28 oyuncudan oluşan havuz, 12 birinci yıl oyuncusu, 12 ikinci yıl oyuncusu ve NBA G League Ignite'tan gelecek dört oyuncudan oluşuyor. Çaylaklar ve ikinci yıl oyuncuları yardımcı koçlar tarafından, Ignite oyuncuları ise G League başantrenörleri tarafından seçilmişlerdi.
İki yarı final maçında hedef sayı 50, final maçında ise 25 olacak. Böylece NBA'in 75. yıl dönümü sezonu, toplamda 75 sayıya ulaşılarak kutlanmış olacak. İki yarı final maçının galipleri finalde buluşacak.
ALPEREN, RICK BARRY'NİN TAKIMINDA!
Dört takıma koçluk yapacak olan Hall of Fame sınıfı üyeleri Rick Barry, Gary Payton, Isiah Thomas ve James Worthy'nin her biri, oyuncu havuzundan rastgele bir kura ile belirlenen bir sırayla takımlarını şu şekilde seçtiler:
Rick Barry'nin takımı:
Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
Cade Cunningham, Detroit Pistons
Franz Wagner, Orlando Magic
Jae'Sean Tate, Houston Rockets
Isaac Okoro, Cleveland Cavaliers
Alperen Şengün, Houston Rockets
Dyson Daniels, NBA G League Ignite
Gary Payton'ın takımı:
LaMelo Ball, Charlotte Hornets
Scottie Barnes, Toronto Raptors
Jaden McDaniels, Minnesota Timberwolves
Ayo Dosunmu, Chicago Bulls
Chris Duarte, Indiana Pacers
Davion Mitchell, Sacramento Kings
Scoot Henderson, NBA G League Ignite
Isiah Thomas'ın takımı:
Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
Saddiq Bey, Detroit Pistons
Desmond Bane, Memphis Grizzlies
Isaiah Stewart, Detroit Pistons
Tyrese Haliburton, Sacramento Kings
Precious Achiuwa, Toronto Raptors
Jaden Hardy, NBA G League Ignite
James Worthy'nin takımı:
Cole Anthony, Orlando Magic
Josh Giddey, Oklahoma City Thunder
Jalen Green, Houston Rockets
Herb Jones, New Orleans Pelicans
Jalen Suggs, Orlando Magic
Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers
MarJon Beauchamp, NBA G League Ignite