Yükselen Yıldızlar turnuvasında takımlar belirlendi!

NBA, 18 Şubat'ta Cleveland'daki All-Star Hafta Sonu kapsamında düzenlenecek olan 2022 NBA Yükselen Yıldızlar turnuvası için yedişer kişilik dört takımı duyurdu.



Üç karşılaşmadan oluşan mini turnuvada dört takım rekabet edecek. Her maç belli bir hedef sayıya kadar oynanacak. Bu karşılaşmalar hücum saatiyle birlikte değil, atılan bir basket veya serbest atışla sona ermiş olacak.



Maçta yer alacak 28 oyuncudan oluşan havuz, 12 birinci yıl oyuncusu, 12 ikinci yıl oyuncusu ve NBA G League Ignite'tan gelecek dört oyuncudan oluşuyor. Çaylaklar ve ikinci yıl oyuncuları yardımcı koçlar tarafından, Ignite oyuncuları ise G League başantrenörleri tarafından seçilmişlerdi.



İki yarı final maçında hedef sayı 50, final maçında ise 25 olacak. Böylece NBA'in 75. yıl dönümü sezonu, toplamda 75 sayıya ulaşılarak kutlanmış olacak. İki yarı final maçının galipleri finalde buluşacak.



ALPEREN, RICK BARRY'NİN TAKIMINDA!



Dört takıma koçluk yapacak olan Hall of Fame sınıfı üyeleri Rick Barry, Gary Payton, Isiah Thomas ve James Worthy'nin her biri, oyuncu havuzundan rastgele bir kura ile belirlenen bir sırayla takımlarını şu şekilde seçtiler:



Rick Barry'nin takımı:



Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

Cade Cunningham, Detroit Pistons

Franz Wagner, Orlando Magic

Jae'Sean Tate, Houston Rockets

Isaac Okoro, Cleveland Cavaliers

Alperen Şengün, Houston Rockets

Dyson Daniels, NBA G League Ignite



Gary Payton'ın takımı:



LaMelo Ball, Charlotte Hornets

Scottie Barnes, Toronto Raptors

Jaden McDaniels, Minnesota Timberwolves

Ayo Dosunmu, Chicago Bulls

Chris Duarte, Indiana Pacers

Davion Mitchell, Sacramento Kings

Scoot Henderson, NBA G League Ignite



Isiah Thomas'ın takımı:



Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

Saddiq Bey, Detroit Pistons

Desmond Bane, Memphis Grizzlies

Isaiah Stewart, Detroit Pistons

Tyrese Haliburton, Sacramento Kings

Precious Achiuwa, Toronto Raptors

Jaden Hardy, NBA G League Ignite



James Worthy'nin takımı:



Cole Anthony, Orlando Magic

Josh Giddey, Oklahoma City Thunder

Jalen Green, Houston Rockets

Herb Jones, New Orleans Pelicans

Jalen Suggs, Orlando Magic

Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers

MarJon Beauchamp, NBA G League Ignite