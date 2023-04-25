Yüksel Yıldırım: 'Süper Lig için 11 yılımızı verdik'

Ligin bitmesine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor, pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü de mağlup ederek ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi. Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan coşkulu bir etkinlikle kutladı.



Ankara Keçiörengücü maçının ardından Samsunspor'da futbolcular, üstü açık otobüslerle şampiyonluk turu attı. Başkan Yüksel Yıldırım, futbolcular, teknik heyet daha sonra meydana gelerek etkinliklere katıldı. Meydanda takımı bekleyen coşkulu kalabalık meşaleler, şampiyonluk şarkıları ve havai fişekler ile şampiyonluk sevincini yaşadı.



Kutlamalar öncesi açıklama yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bu şehre farkında olmadan bir söz verdim. Ama bunun basamak basamak olacağını konuşmadım. 4 senedir Samsunspor'da başkanlık yapıyorum. Bu sene ilk defa iddialı olarak sezonun başında 'bu takımı şampiyon yapacağım' dedim. Yapmak için de sebeplerimin olduğunu söyledim. Bu da Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yıldönümünde Samsun özel bir şehir ve 100'üncü yılda şampiyon olmak istediğimizi söyledim. Ama lige pek iyi başlayamadık. Ben de duygusallığı bir kenara koyup, takıma neşteri vurdum. Önce hoca değişikliği, sonra scoutun içinde değişiklik, daha sonra oyuncuların kadro dışı bıraktık" dedi.



"ÜÇ BAYRAMI BİR ARADA KUTLADIK"



Hüseyin Eroğlu ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Keçiörengücü maçında şampiyonluğumuzu resmen ilan ettik. Bu kadar erken olmasını kimse beklemiyordu. Bunu biz tek başımıza yapmadık. Rakiplerimizin puan kaybetmesi, açık ara önde giden Eyüpspor'un bu kadar hızlı bir düşüşe geçeceğini kimse beklemiyordu. Çaykur Rizespor'un da kötü başlayıp, ara dönemde iyi transferler yapıp takımın oturması, rakiplerin birbirlerini yenmesiyle inanılmaz bir lig oldu. Şükürler olsun ki biz de 3 bayramı bir arada kutladık" diye konuştu.



"BU İNSANLAR O MUTLULUĞU YAŞADILAR"



Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmak için 11 yılını verdiğini belirten Yüksel Yıldırım, "Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte stada gelen 34 bin kişinin 20 bini sahadaydı. Bu insanlar o mutluluğu yaşadılar. Bugün insanlar rahat uyur, bazıları da mutluluktan hiç uyuyamaz. Biz Samsunspor'un şampiyonluğunu ilan ettik ve ait olduğu yere çıktı. Buraya çıkmak için Samsunspor 11 yılını verdi. Bizim geçmişte bir asansörlüğümüz vardı. Mühim olan bunu yapmamak. Bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HOCAMIZ BANA LİSTE VERECEK"



Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren başkan Yıldırım, "Yaklaşık 4 haftadır hocamız, scout ekibimiz ile birlikte çalışıyoruz. Bir listemiz vardı. Onlardan elemeler yapıyoruz. Önümüzdeki hafta hocamız bana kalacak ve gidecek oyuncuların listesini verecek. Gideceklerin yerine yeni transferler yapacağız. Tahminim hocanın beklentisi 8-10 transfer olacak gibi. Bizde ona hazırız. Hocanın arzusu iyi bir kamp geçirmek. İlk kampta takımın yüzde 80'ini isteyecektir. Süper Lig'de biz kadroyu ilk kampa hazırlarsak hem bizim bütçeyi aşabiliriz. Çünkü ilk yapacağımız transferler pahalı olabilir. Samsunspor ilk 4-5 kulüpten sonra gelebilecek ilk takımlardan birisi. Yani insanlar Samsun'a koşarak gelecekler. Çünkü yurtdışında Samsunspor'un maddi dışı menajerler tarafından iyice yayıldı. Esas işimiz şimdi başlıyor. Süper Lig'de kalıcı bir Samsunspor kurmak, iyi transferler yapmak, tesisleşmiş bir kulüp olmak" dedi.



"SÜPER LİG'E İYİ GİRMEK İÇİN ALTYAPI ÇOK ÖNEMLİ"



Samsunspor'u kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp yapma hedefi olduğunu belirten Yüksel Yıldırım, "19 Haziran ayında burada bir milli maç oynanacak. Biz de milli maçtan önce Batıpark'daki Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nin açılışını yapmak istiyoruz. Süper Lig'e iyi girmek için altyapı çok önemli. Benim bir hedefim vardı, Süper Lig'de Ajax gibi altyapıdan 3-4 tane oyuncumun oynamasını istiyorum. Samsunspor'da inşallah öyle oyuncular vermeye başladığında, biz Samsunspor kulübü olarak hangi hoca ile çalışırsak çalışalım anayasamızda en az 3 tane oyuncumuzu ilk 11'de oynatma şartı koyacağız. Bunu kabul etmeyen hocalarla da çalışmayacağız. Ben Samsunspor'u kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp olmasını hedefliyorum. Bunlar zaman alacak. Onun için sabırlı olacağız" diye konuştu.





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