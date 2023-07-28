Yüksel Yıldırım: 'Galatasaray'dan 4 oyuncu daha istedik'

1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak, Süper Lig bileti alan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu. Milliyet'ten Nergis Aşkın'ın sorularını cevaplayan Yüksel Yıldırım, dikkat çeken mesajlar verdi.
Samsunspor'un Süper Lig'e çıkma sürecinden transfer dönemine kadar samimi açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, Erden Timur'un kendisine verdiği sözü açıkladı. Yüksel Yıldırım aynı zamanda Galatasaraylı yıldızın muhtemel yeni adresini duyurdu.
Samsunspor'un Süper Lig'e yükseliş sürecini anlatan Yüksel Yıldırım, "İnsan önemli şeyler yapmak istiyor. Yapamayınca morali bozuluyor. İçimi dökeceğim bugün. Şampiyonluktan dolayı insan mutlu. Ancak mutluluğu ne kadar yaşadın derseniz çok az yaşadım. Samsunspor bugün Eskişehir ve Bursaspor'un başına gelecek şeyleri yaşayacaktı az kalsın. Ben bir çılgınlık yapıp bu gidişata dur dedim. Elimi değil vücudumu taşın altına koydum ve yukarı doğru çıkış başlattım. Nihayet ait olduğumuz Süper Lig'e geldik. Samsunspor taraftarına sözüm vardı. Cumhuriyetin 100. Yılında şampiyonluk sözü verdik ve oldu. Parkede neden olmasın dedik sonrasında. Yağmurda çamurda şampiyonluk kutladık. Samsun tarihinin en iyi şampiyonluk kutlama şölenini yaptık, peşimize basketbol şampiyon oldu. Bir de onları kutladık. Bu Anadolu'da hiçbir kulübe belki de kısmet olmamıştır. 1 sezonda çifte şampiyonluk oldu. Bugün 2 takım da Süper Lig'de oynayacak. Ben ekibimi kutluyorum. Çok güzel bir çalışma örneği verdik" dedi.
Samsunspor'da yaşanan teknik direktör değişikliği hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "İstemezdik ama bir hoca değişikliği yaptık. Takviyeler yaptık. Basketbolda de aynısını yaptık. Sonuçta cumhuriyetin 100. yılında Samsunspor en üst seviyede yoluna devam edecek. Sıfır borcumuz var. Yeni doğacak oyuncu ödemelerimiz var sadece. Samsunspor ileride örnek olabilecek bir çalışma olabileceğini düşünüyorum, bir kulüp kendi küllerinden nasıl doğdu gibi" ifadelerini kullandı.
"GLOBALLEŞMEK İSTİYORUZ"
Samsunspor'un global bir marka olmasını hedeflediğini belirten Başkan Yıldırım, "Biz globalleşmek istiyoruz. Samsunspor farklılaşmak zorunda. Sıradan olan takımların sürdürülebilir ve kalıcı başarıları yok. Mühim olan sistemin kalıcı olması" açıklamasını yaptı.
Başkan Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un bu seneki hedeflerini şu ifadelerle anlattı:
"Biz kadromuzu her gün ya da her hafta iyileştiriyoruz. Bir yandan hocam kampta takımı oturtuyor bir yandan biz 7-24 çalışıyoruz. Tabii bu sürdürülebilir bir şey değil. 15 Eylül'de transfer bittiğinde yaptığımız eseri seyretmek istiyoruz inşallah. Bu benim için çok önemli. Hayatımda ilk defa Süper Lig'de başkanlık yapıyorum. Hocamız da öyle. Acemilik olacak ama alt ligde attık acemiliği. Usta olmadık ama farklı olacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız."
Basketbol yapılanmasıyla ilgili de konuşan Yüksel Yıldırım, "Basketbolda hedefimiz ligde kalabilmek. Mütevazı bir bütçe ile çıkıyoruz. Şehir basketbola sahip çıkmıyor. Şehrin yaşamına renk katan basketbola pek ilgi yok. Bizim esas yapmak istediğimiz futbolda. Türkiye'de 1 numaralı spor tabii ki. Farklılaşma gibi durumlarımız olmalı ve taraftarı kombine almaya alıştırmak gerekiyor. Mühim olan o kültürü sağlamak. Bugün İngiltere'de insanlar aynı koltuğu tutuyor. Türkiye'de bu çok az. 4 büyük takımı kenara koyuyorum. Anadolu takımları maalesef kapı kapı dolaşıyor loca satmaya. Bunları değiştirmemiz lazım ancak bir günde olmuyor tabii bunlar. İnsanlar yaşadığı şehrin takımını tutsun tutmasın desteklemek ve seyretmek istiyor. Biz o zaman ne kadar iyi bir takım kurarsak o zaman gelmek istiyorlar. Aynı zamanda bu dalga dalga yayılınca sürdürülebilir hale geliyor ve insanlar ben oturduğum koltuğu seneye de alayım diyor. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.
"MENAJER OYUNUNU GÖRÜP ÜZÜLMÜŞ"
Kingsley Schindler'ın transfer sürecini anlatan Yüksel Yıldırım, "Transfer konusunda biz hiç durmuyoruz. 1 ay önce anlaştığımız bir oyuncu vardı. Bize oyun oynadılar. Fiyatını 150 bin euro arttırdılar oyuncunun. Biz çekildik. Kingsley Schindler'dı. Sonra Porto'dan Nanu'yu aldık. Oyuncu bize çok gelmek istiyordu ancak menajer oyununu görüp, üzülmüş. Benden de çok etkilenmiş. Kendisi Ganalı. Gana'daki yatırımlarımı, ilişkilerimi anlattım. 'Ben Samsunspor'a gidip oynamak istiyorum' demiş. Aradan 1 ay geçtikten sonra pazar günü yeni menajerler bizi aradı. Hocam da çok istedi. Biz başka bir kanat oyuncusu ile anlaşmıştık. Hocamız 'oynatacağım oyunda Kingsley benim için daha önemli' dedi. Hızlı bir şekilde pazar günü görüşüp, pazartesi anlaştık. Şimdi kendisi ile imzaladık. Bolu'ya kampa gidecek. Olacak şey gecikmeli oldu sadece" ifadelerini kullandı.
ERDEN TİMUR'UN VERDİĞİ SÖZÜ AÇIKLADI
Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'nın yanı sıra Emre Kılınç'ı da transfer etmek istediklerini belirten Yüksel Yıldırım, "Taylan ile imza attık. Kampta takım ile beraber. Emre Kılınç ile çok anlaşmak istiyorum. Başakşehir çok istiyordu. En son kendisi ile konuştuğumuzda Başakşehir ile anlaşacak gibi duruyordu. Bizim kendisini çok istediğimizi biliyor. Galatasaray bize bir söz vermişti. Taylan ve Emre Kılınç ile biz anlaşırsak Samsunspor olarak, bu oyuncuları bize vereceğini söylemişlerdi. Buradan Erden Timur ve Dursun Özbek'e çok teşekkür ediyorum. Bilhassa Erden Timur çok dik durdu. 'Başkanım benim sana 2 ay önceden verilmiş sözüm var' dedi. 'Oyuncular Samsunspor'a gelmek istiyorsa ben vereceğim' dedi. Verdi. Şimdi Emre de olabilir neden olmasın. Uğraşıyorum. Olma ihtimali var diyorum" dedi.
"MORUTAN'IN DURUMU BELLİ DEĞİL"
Olimpiu Morutan'a Suudi Arabistan ve Orta Doğu'dan teklifler olduğunu vurgulayan Yüksel Yıldırım, "Morutan'ı istedim Galatasaray'dan. Midtsjö'yü, Cicaldau'yu istedik. Ancak onlar bize biraz pahalı geliyor. Ancak Morutan'da durum belli değil. Ön eleme oynuyorlar, nasıl gidecekler bilmiyorum tabii ama büyük bir olasılıkla onu satacaklar, Orta Doğu'dan, Suudiler çok para veriyor. Genç yaşında orada belki hayatında hiç göremeyeceği bir parayı orada 1-2 senede kazanıp dönme gibi bir durum olabilir" açıklamasını yaptı.
"F.BAHÇE'DEN 1-2 OYUNCU OLABİLİR"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile transfer için görüştüğünü belirten Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'den oyuncular çıkıyor. Ali Koç iyi bir dostum. Onunla konuştum. 1-2 oyuncu olabilir. Gurbetçi 1-2 oyuncu ile görüştüm. Alman kulüpleri bonservis için 1-2 milyon euro istiyorlar. Biraz fazla bizim için. Avrupa'da görüştüğüm 3 tane oyuncu var. 1 tane Latin Amerika'da var. Oyuncu ile anlaştık. Kulüple anlaşmaya çalışıyoruz. Bonservisi ile alacağız. Hafta sonuna doğru getireceğiz, bir kanat oyuncusu. Bir forvet ve ikinci bir forvet düşünüyoruz. Bol gol atmak istiyoruz. Onun için ilerimizin iyi olması gerekiyor. Galatasaray'dan Okan'ı aldık. Az gol yemek istiyoruz. Kalemiz iyi diye düşünüyoruz. Okan'ın iyi bir sezon geçireceğini ve milli takıma gidebileceğini düşünüyorum. Hedefimiz bu doğrultuda. Bir 8 bir 10, sol kanat alacağız. Bizim 5 ya da 6 tane daha transferimiz var. Ancak eylüle kadar daha zaman var. Fiyatlar düşecek. Henüz süremiz var. Acele etmeyelim diyoruz. 1-2 yabancı hakkımızı boşta tutmak istiyoruz. Lig de başlıyor tabii. Hazır olmamız lazım. Süper Lig'de önümüz açık. Gümbür gümbür bir Samsunspor gelece" diye konuştu.
"BU SENE RETRO FORMA YAPTIK"
Her sene bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bu sene ufak bir ara verdiklerini ve lige odaklanacaklarını dile getirdi:
"Bu sene biz retro forma ile çıktık. Bu sene özel bir forma yapmadık. Şundan dolayı; çünkü biz bu sene Süper Lig'de sportif başarıya odaklanmak istedik. Alt liglerde amaç şampiyon olup üst liglere çıkmaktı. Onu yaparken bir farkındalık yaratabiliyorsunuz çünkü alt lig farklı bir dünya. Biz buraya daha kalıcı olmaya başlamadan, dikkatimizi oraya çevirirsek olmaz. Sadece bu senelik bir mola alıyoruz. Kızım ve ekibi bu sorumluluk işlerine devam ediyor."
Samsunspor'un Süper Lig'e çıkma sürecinden transfer dönemine kadar samimi açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, Erden Timur'un kendisine verdiği sözü açıkladı. Yüksel Yıldırım aynı zamanda Galatasaraylı yıldızın muhtemel yeni adresini duyurdu.
Samsunspor'un Süper Lig'e yükseliş sürecini anlatan Yüksel Yıldırım, "İnsan önemli şeyler yapmak istiyor. Yapamayınca morali bozuluyor. İçimi dökeceğim bugün. Şampiyonluktan dolayı insan mutlu. Ancak mutluluğu ne kadar yaşadın derseniz çok az yaşadım. Samsunspor bugün Eskişehir ve Bursaspor'un başına gelecek şeyleri yaşayacaktı az kalsın. Ben bir çılgınlık yapıp bu gidişata dur dedim. Elimi değil vücudumu taşın altına koydum ve yukarı doğru çıkış başlattım. Nihayet ait olduğumuz Süper Lig'e geldik. Samsunspor taraftarına sözüm vardı. Cumhuriyetin 100. Yılında şampiyonluk sözü verdik ve oldu. Parkede neden olmasın dedik sonrasında. Yağmurda çamurda şampiyonluk kutladık. Samsun tarihinin en iyi şampiyonluk kutlama şölenini yaptık, peşimize basketbol şampiyon oldu. Bir de onları kutladık. Bu Anadolu'da hiçbir kulübe belki de kısmet olmamıştır. 1 sezonda çifte şampiyonluk oldu. Bugün 2 takım da Süper Lig'de oynayacak. Ben ekibimi kutluyorum. Çok güzel bir çalışma örneği verdik" dedi.
Samsunspor'da yaşanan teknik direktör değişikliği hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "İstemezdik ama bir hoca değişikliği yaptık. Takviyeler yaptık. Basketbolda de aynısını yaptık. Sonuçta cumhuriyetin 100. yılında Samsunspor en üst seviyede yoluna devam edecek. Sıfır borcumuz var. Yeni doğacak oyuncu ödemelerimiz var sadece. Samsunspor ileride örnek olabilecek bir çalışma olabileceğini düşünüyorum, bir kulüp kendi küllerinden nasıl doğdu gibi" ifadelerini kullandı.
"GLOBALLEŞMEK İSTİYORUZ"
Samsunspor'un global bir marka olmasını hedeflediğini belirten Başkan Yıldırım, "Biz globalleşmek istiyoruz. Samsunspor farklılaşmak zorunda. Sıradan olan takımların sürdürülebilir ve kalıcı başarıları yok. Mühim olan sistemin kalıcı olması" açıklamasını yaptı.
Başkan Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un bu seneki hedeflerini şu ifadelerle anlattı:
"Biz kadromuzu her gün ya da her hafta iyileştiriyoruz. Bir yandan hocam kampta takımı oturtuyor bir yandan biz 7-24 çalışıyoruz. Tabii bu sürdürülebilir bir şey değil. 15 Eylül'de transfer bittiğinde yaptığımız eseri seyretmek istiyoruz inşallah. Bu benim için çok önemli. Hayatımda ilk defa Süper Lig'de başkanlık yapıyorum. Hocamız da öyle. Acemilik olacak ama alt ligde attık acemiliği. Usta olmadık ama farklı olacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız."
Basketbol yapılanmasıyla ilgili de konuşan Yüksel Yıldırım, "Basketbolda hedefimiz ligde kalabilmek. Mütevazı bir bütçe ile çıkıyoruz. Şehir basketbola sahip çıkmıyor. Şehrin yaşamına renk katan basketbola pek ilgi yok. Bizim esas yapmak istediğimiz futbolda. Türkiye'de 1 numaralı spor tabii ki. Farklılaşma gibi durumlarımız olmalı ve taraftarı kombine almaya alıştırmak gerekiyor. Mühim olan o kültürü sağlamak. Bugün İngiltere'de insanlar aynı koltuğu tutuyor. Türkiye'de bu çok az. 4 büyük takımı kenara koyuyorum. Anadolu takımları maalesef kapı kapı dolaşıyor loca satmaya. Bunları değiştirmemiz lazım ancak bir günde olmuyor tabii bunlar. İnsanlar yaşadığı şehrin takımını tutsun tutmasın desteklemek ve seyretmek istiyor. Biz o zaman ne kadar iyi bir takım kurarsak o zaman gelmek istiyorlar. Aynı zamanda bu dalga dalga yayılınca sürdürülebilir hale geliyor ve insanlar ben oturduğum koltuğu seneye de alayım diyor. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.
"MENAJER OYUNUNU GÖRÜP ÜZÜLMÜŞ"
Kingsley Schindler'ın transfer sürecini anlatan Yüksel Yıldırım, "Transfer konusunda biz hiç durmuyoruz. 1 ay önce anlaştığımız bir oyuncu vardı. Bize oyun oynadılar. Fiyatını 150 bin euro arttırdılar oyuncunun. Biz çekildik. Kingsley Schindler'dı. Sonra Porto'dan Nanu'yu aldık. Oyuncu bize çok gelmek istiyordu ancak menajer oyununu görüp, üzülmüş. Benden de çok etkilenmiş. Kendisi Ganalı. Gana'daki yatırımlarımı, ilişkilerimi anlattım. 'Ben Samsunspor'a gidip oynamak istiyorum' demiş. Aradan 1 ay geçtikten sonra pazar günü yeni menajerler bizi aradı. Hocam da çok istedi. Biz başka bir kanat oyuncusu ile anlaşmıştık. Hocamız 'oynatacağım oyunda Kingsley benim için daha önemli' dedi. Hızlı bir şekilde pazar günü görüşüp, pazartesi anlaştık. Şimdi kendisi ile imzaladık. Bolu'ya kampa gidecek. Olacak şey gecikmeli oldu sadece" ifadelerini kullandı.
ERDEN TİMUR'UN VERDİĞİ SÖZÜ AÇIKLADI
Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'nın yanı sıra Emre Kılınç'ı da transfer etmek istediklerini belirten Yüksel Yıldırım, "Taylan ile imza attık. Kampta takım ile beraber. Emre Kılınç ile çok anlaşmak istiyorum. Başakşehir çok istiyordu. En son kendisi ile konuştuğumuzda Başakşehir ile anlaşacak gibi duruyordu. Bizim kendisini çok istediğimizi biliyor. Galatasaray bize bir söz vermişti. Taylan ve Emre Kılınç ile biz anlaşırsak Samsunspor olarak, bu oyuncuları bize vereceğini söylemişlerdi. Buradan Erden Timur ve Dursun Özbek'e çok teşekkür ediyorum. Bilhassa Erden Timur çok dik durdu. 'Başkanım benim sana 2 ay önceden verilmiş sözüm var' dedi. 'Oyuncular Samsunspor'a gelmek istiyorsa ben vereceğim' dedi. Verdi. Şimdi Emre de olabilir neden olmasın. Uğraşıyorum. Olma ihtimali var diyorum" dedi.
"MORUTAN'IN DURUMU BELLİ DEĞİL"
Olimpiu Morutan'a Suudi Arabistan ve Orta Doğu'dan teklifler olduğunu vurgulayan Yüksel Yıldırım, "Morutan'ı istedim Galatasaray'dan. Midtsjö'yü, Cicaldau'yu istedik. Ancak onlar bize biraz pahalı geliyor. Ancak Morutan'da durum belli değil. Ön eleme oynuyorlar, nasıl gidecekler bilmiyorum tabii ama büyük bir olasılıkla onu satacaklar, Orta Doğu'dan, Suudiler çok para veriyor. Genç yaşında orada belki hayatında hiç göremeyeceği bir parayı orada 1-2 senede kazanıp dönme gibi bir durum olabilir" açıklamasını yaptı.
"F.BAHÇE'DEN 1-2 OYUNCU OLABİLİR"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile transfer için görüştüğünü belirten Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'den oyuncular çıkıyor. Ali Koç iyi bir dostum. Onunla konuştum. 1-2 oyuncu olabilir. Gurbetçi 1-2 oyuncu ile görüştüm. Alman kulüpleri bonservis için 1-2 milyon euro istiyorlar. Biraz fazla bizim için. Avrupa'da görüştüğüm 3 tane oyuncu var. 1 tane Latin Amerika'da var. Oyuncu ile anlaştık. Kulüple anlaşmaya çalışıyoruz. Bonservisi ile alacağız. Hafta sonuna doğru getireceğiz, bir kanat oyuncusu. Bir forvet ve ikinci bir forvet düşünüyoruz. Bol gol atmak istiyoruz. Onun için ilerimizin iyi olması gerekiyor. Galatasaray'dan Okan'ı aldık. Az gol yemek istiyoruz. Kalemiz iyi diye düşünüyoruz. Okan'ın iyi bir sezon geçireceğini ve milli takıma gidebileceğini düşünüyorum. Hedefimiz bu doğrultuda. Bir 8 bir 10, sol kanat alacağız. Bizim 5 ya da 6 tane daha transferimiz var. Ancak eylüle kadar daha zaman var. Fiyatlar düşecek. Henüz süremiz var. Acele etmeyelim diyoruz. 1-2 yabancı hakkımızı boşta tutmak istiyoruz. Lig de başlıyor tabii. Hazır olmamız lazım. Süper Lig'de önümüz açık. Gümbür gümbür bir Samsunspor gelece" diye konuştu.
"BU SENE RETRO FORMA YAPTIK"
Her sene bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bu sene ufak bir ara verdiklerini ve lige odaklanacaklarını dile getirdi:
"Bu sene biz retro forma ile çıktık. Bu sene özel bir forma yapmadık. Şundan dolayı; çünkü biz bu sene Süper Lig'de sportif başarıya odaklanmak istedik. Alt liglerde amaç şampiyon olup üst liglere çıkmaktı. Onu yaparken bir farkındalık yaratabiliyorsunuz çünkü alt lig farklı bir dünya. Biz buraya daha kalıcı olmaya başlamadan, dikkatimizi oraya çevirirsek olmaz. Sadece bu senelik bir mola alıyoruz. Kızım ve ekibi bu sorumluluk işlerine devam ediyor."