Yüksel Yıldırım: 'Galatasaray'a karşı seriyi sürdürmek istiyoruz'

Transfer sorularını da yanıtlayan Yıldırım, "Maksimum 3 transferle bitiririz diye düşünüyorum. Gidişat onu gösteriyor, göreceğiz. 12. adam, bizim böyle maçlarda çok ihtiyacını duyduğumuz bir kitle. Bugün onlar gerekeni yaptı. Tüm biletler satıldı. İnanılmaz bir destek olacak. Güzel bir ev sahipliği göstereceğiz. Samsunspor'un neden Türk futbol dünyasında önemli olduğunu görecekler. Taraftarımdan bugün takımlarına 90 dakika desteklemelerini istiyorum. Tek yürek, tek ses olmalarını istiyorum. Küfür ve şiddete yer vermemelerini istiyorum." sözlerini sarf etti.



DOUGLAS COSTA NEDEN OLMADI?



Douglas Costa transferinin neden gerçekleşmediğini açıklayan Yıldırım, "Biz Douglas Costa ile anlaştık, uçak bileti hazırdı. Oyuncu gelirim, hazırım dedi. Miami'deydi, Fenerbahçe maçını seyret, nasıl bir takıma geleceğini gör dedim. Maçı seyrettikten sonra çok dürüst bir şekilde, vazgeçtik dediler. 'Ben hazır değilim, 4 hafta adapte olmam lazım' dedi. Mart'ın ortasında eşi doğup yapacak, oraya gitmesi lazım, 'Samsunspor'a desteğim az olur' dedi. Biz de böyle davranmasından dolayı teşekkür ettik. O konu öyle kapandı centilmence. Samsunspor'u takip edeceğini söyledi." dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.Sezon değerlendirmesi yapan Yıldırım,dedi.Galatasaray maçı hakkında konuşan Yıldırım,ifadelerini kullandı.