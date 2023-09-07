Yüksel Yıldırım'dan Umut Meraş açıklaması!

Süper Lig ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'tan milli futbolcu Umut Meraş'ı istediklerini açıkladı.



Transfere ilişkin olarak konuşan Yüksel Yıldırım, "Evet. Doğru. İlk teklifimiz kabul görmedi. Yarın sabah yeni bir revize teklifimizi daha yapacağız. Kabul edileceğini düşünüyoruz. Beşiktaş istemiyor ve ihtiyacı yok. Oysa biz istiyoruz ve ihtiyacımız var. Hayırlısı bakalım." ifadelerini kullandı.



SEZON PERFORMANSI



Umut Meraş, geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 18 maçta görev alırken gol ve asist katkısı yapamadı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon ise hiçbir maçta görev alamadı. Umut Meraş'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



