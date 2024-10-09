Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TRT Spor'a gelecek sezon ile ilgili transfer çalışması ve milli aranın ardından oynanacak olan Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, "Gelecek sezon boşta olan oyuncularla ilgili scout ekibimiz görüşmelere başladı. Şubat ayında önümüzdeki sezon için transfer yapmaya başlayacağız. Bizim oyuncularımıza talep gelirse de satarım. Çünkü kalan oyuncu aynı performansı ortaya koymuyor" diye konuştu.



Milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe maçını değerlendiren Yüksel Yıldırım, "Thomas Reis'i oyun sistemini bilerek getirdik. Beşiktaş ile erken oynadık. Beşiktaş maçını bugün oynasak yenme ihtimalimiz yüksek olurdu. Kendimizi test edeceğimiz bir maç. Fenerbahçe maçına motive çıkacağız. Yeneriz, yeniliriz ama futbol oynayacağız. Göreceksiniz, topun oyunda kaldığı en uzun sürelerden biri olacak. Futbol oynamak isteyen iki takımın maçı haftanın en keyifli maçı olacak. Fenerbahçe bizi yenmek zorunda. Bizim de konumumuzu korumamız için kazanmamız lazım. Güzel bir maç bizi bekliyor" dedi.



