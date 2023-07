Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Bolu kampında bulunan SGM Spor Müdürü Esra Vural'a, taraftarın merakla beklediği soruların cevabını verdi.



Yıldırım, defans ağırlıklı transferleri yaptıklarını, sırada orta saha ve forvetin olduğunu söyledi.



"LİGİ ZORLAYAN RENKLİ TAKIM"



"Biz bu ligde yukarıyı zorlayan, lige renk katan futbol zevkini tattıran takım olmak istiyoruz. Ama biz bunu sırf transfer yaptı diye yapmak istemiyoruz. Biz gerçekten takım yaratmak istiyoruz. Bu da adım adım olacak. Bizim, scuat ve analiz ekibi birlikte çalışıyor. Hocanın ekibi onlara paralel destek veriyor. Sonuçta onların onay vermediği hiçbir oyuncu ile ben görüşmüyorum. Onun için transferlerin yavaş gitmesinin sebebi, biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Taraftarın istediği transferi yaparsak, bize verilen 255 milyon lira harcama limiti var. Bu da yüzde 30 sapmayla birlikte. Bana herkes Hulk'u al diyor. 5,6 milyon istiyor. Ben Hulk'u alınca bir iki oyuncu daha alacağım. Ne yapalım küme mi düşelim? Bizim bütçemize göre harcamamız lazım. TFF bize bir bütçe verdi. Ona göre ilerleyip, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Alabileceğimiz oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Ama maalesef oyuncuların adı duyulunca, rakamlar uçup gidiyor. Sonra da başkaları devreye giriyor ve transfer çıkmaza giriyor. Kingsley mesela sırf gündeme geldi diye fiyatı arttı. Olmadı. Nanu'yu aldık.



"G.SARAY ALDI; ARKADA BİR SÜRÜ ŞEY"



Galatasaray, Bakambu'yu aldı. İlk teklifi yapan bizdik ama, arada bir sürü şey döndü. Görünen bir buçuk ama bonuslar falanlar arkada bir sürü şey. Biz nasıl verelim. Birçok isim ile görüşüyoruz. Ama imza atmadan net bir şey demiyorum. Çünkü birçok pürüz çıkıyor."



"AKIL VEREN ÇOK PARA VEREN YOK"



"Ben güzel bir Samsunspor kuracağım. O kesin. Ama dediğim gibi hiç kimse de salak değil. Herkes akıl veriyor. Olay para futbolda. Para veren yok. Bizim de bütçemiz belli. Bu bütçe şartlarında en iyisini yapmayaa çalışıyoruz. Biliyorum kimse tatmin olmayacak. Ama dünya böyle. Bizim amacımız, sürdürülebilir bir Samsunspor yaratmak. Altyapımızla, tesisimizle, stadımızla her şeyimizle bundan sonra yavaş yavaş üreten, futbolcu ihraç eden kulüp olmak istiyoruz. Tabii bunu yaparken, yarışmacı ruh içinde olmalıyız. Benim bir sözüm var, 'Avrupa'ya gideceğiz' diyoruz. Şimdi demedim. Süper Lig'de 3 ila 5 yıl mücadele ettikten sonra dedim. Biz önce bu ligde kalmayı öğrenmemiz lazım. Çıkanlar düşüyor. Kalmak için mücadele edeceksin. Adana Demirspor bunu çok iyi yapıyor. Benim söylemek istediğim, lütfen sabırlı olalım. Ben taraftarımdan daha çok istiyorum. Oyuncuları bir an önce getirmek. Ama istesen de olmuyor. Pelkas için o kadar çok uğraştım ki, menajeri Poul arkadaşım. Defalarca Pelkas bana söyledi, 'Başakşehir'e gitmezsem, Samsunspor'a geleceğim' diye. 7 kulüp istiyordu. Eşi tıp okuyor. İstanbul'dan Atina'ya gidip geliyor. Samsun'dan gidiş gelişinin zor olduğunu söylediği için, benim verdiğim paranın altında bir ücrete, Başakşehir'e gitti. Olay para değil."



"FORVETTE 3 OYUNCU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"



"Forvet, orta saha ve kanatta kaliteli oyuncu az. Onların da fiyatları çok yüksek. Okan'ı aldık. Türk kaleciler arasında en iyilerden biri. Satka, Nanu'yu aldık. Yetenekliler, hocamızın da çalışmaları ile daha iyi olacaklar. Önce defansı yapalım dedik. Çünkü geçen sezon defansımız bizi şampiyon yaptı. Çünkü en az golü yedik. İleri çıkıp, goller attı. Bu sezon da defansımıza ağırlık verdik. Hocamız yine 3-5-2 sistemini düşünerek hareket ediyor ama, her mevkide de oynayabilecek şekilde çalışmalarını yapıyor. Şimdi orta saha, kanat forvete yoğunlaştık. 6 oyuncu aldık. Frene bastık. Şu an 6 numara, 8 numara, 8-10 oynayan 3 oyuncu ile görüşme yapıyoruz. Aramızda 200 bin -300 bin avro oynuyor. Hedef 1 ya da 2 forvet itiyoruz. Orta sahada ise oyunu çevirecek oyuncular istiyoruz. Laliga'dan oyuncu ile anlaştık. Kulübü salmadı. Championship'ten bir oyuncu ile görüşüyoruz. Ama fiyatta anlaşamıyoruz."



"HER ŞEY PARA VE YALAN ÜZERİNE"



"Geçen gün sabah 4'e kadar, Hüseyin hocam, ben, Soner, Suat, Veysel, biz de analist Emre çalıştık. Tekrar görüşmeler yapıyorum. Öyle kolay değil. Dorukan, menajeri Adana Demirspor'a anında bağladı. Dışarıdan her şey kolay gözüküyor ama maalesef kolay değil. Keşke kolay olsa. Ben kafayı yemek üzereyim. Konuşuyorsun konuşuyorsun. Başka yere gidiyor. Oyuncuyu bıraksan başka iyi oyuncu yok. Yükselttiği parayı versen bu sefer bizi kurtarmıyor. Kulüp içerisinde oyuncu dengesini de kurmamız lazım. Birine çok para ver diğerine az para ver olmaz. Gerçekten Süper Lig çok zormuş. O 20 yıl önceki gibi değil. Her şey para, yalan. Herkese mavi boncuk veriyorlar. Benim hiç alışık olmadığım bir şey."



"FİKSTÜR MUTLU ETTİ"



"Fikstürden memnun olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Fikstür inanılmaz iyi. Para versen ancak bu kadar olurdu. Çünkü Sivas'la ilk hafta, Kayseri ile üçüncü hafta. Soğuk memleketler. Antalya ya gideceksin ılık oynayacakasın. Fenerbahçe gelecek. Sezon başı olduğu için daha takımı oturmamış olacak. Bir de ikinci hafta evimizdeyiz. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun 34 bin kişilik seyirci kapasitesinin ful dolu olması lazım. Böyle bir maçla sezona başlıyoruz evimizde. Bence fikstür güzel. Fisktür için mutluyum."