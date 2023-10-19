Yüksel Yıldırım: ''Başakşehir maçıyla yeni bir sayfa açacağız''

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, hafta sonunda oynayacakları RAMS Başakşehir karşılaşması öncesi DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Sezona umutlu başladıklarını ve ilk 10 hedefi ortaya koyduklarını dile getiren Yüksel Yıldırım, ''Maalesef istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Birçok teknik direktör önerildi, görüşmelerimiz oldu. Bize uygun disiplinli bir teknik adam olan Markus Gisdol'u takımın başına getirdik. Hocamızın Almanya'da yaptıkları ortada. Orada da birçok takımı ligde tutmuş, başarı yakalamış. Alman disiplini ve oyun anlayışı var. Samsunspor'da da başarılı olacağına inanıyorum'' dedi.

Artık kredilerini tükettiklerini ifade eden Yüksel Yıldırım, ''Başakşehir maçı bizim için inşallah yeni bir başlangıcın ilk adımı olacak. Umutlarımız yüksek. Antalya'daki kampın da çok verimli ve iyi geçtiğini söyleyebilirim. Başakşehir maçında inşallah iyi bir Samsunspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz de çok iyi bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Güzel bir maç olacak ve kazanacağımıza inanıyorum. İlk üç puanımızla tanışacağız'' diye konuştu.

Sahaya kesinlikle üç puan için çıkacaklarını söyleyen Başkan Yıldırım, taraftara da seslenerek şunları söyledi: