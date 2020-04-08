"Hipertansiyon birçok organını etkileyen önemli bir sağlık sorunu "

"Vitamin, takviye, ilaç gibi alınacak koruyucu yöntem bulunmamaktadır"

"Hipertansiyon hastaları tedavilerini asla ve asla aksatmamalı, ilaçlarını bırakmamalıdır"

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen grubun halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon hastaları olduğunu ifade eden Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Arıcı, "Dünyada Kovid-19 enfeksiyonundan etkilenen ve özellikle de bu hastalıktan ölen kişilere bakıldığında, en çok eşlik eden hastalığın hipertansiyon olduğu dikkati çekmektedir." dedi.Arıcı, bu durumun Türkiye için de benzer şekilde olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:"Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı rakamlara göre ülkemizde bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin neredeyse yüzde 80'i 60 yaş üzerindedir ve hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 70'inin de hipertansiyonu vardır.Şunun altını çizmek de fayda var ki 60 yaş üzerinde hipertansiyon görülme olasılığı yüzde 60-70'lerdedir. Hipertansiyon-koronavirüs ilişkisi yorumlanırken bu gerçek unutulmamalı. Ancak hipertansiyon yıllar içerisinde damar sağlığını bozan, dolayısıyla vücudun birçok organını etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Hipertansiyona eşlik eden beyin, kalp, böbrek gibi organ hasarları vücudun direncini düşürebilen sorunlara yol açmaktadır."Bunun yanı sıra hipertansiyona eşlik eden başka risk faktörlerinin bulunduğuna işaret eden Arıcı, bu hastaların önemli kısmında şişmanlık veya diyabet durumunun söz konusu olduğunu söyledi.Prof. Dr. Arıcı, şişmanlık ve diyabetin de vücut direncini düşürerek muhtemel riski artırdığının altını çizerek şu önerilerde bulundu:"Bu nedenle hipertansiyon hastalarının çok dikkatli olmaları önemli. Hijyen ve sosyal izolasyon bu enfeksiyona yakalanmamak açısından en önemli koruyucu önlemlerdir.Bunun dışında tedavilerini düzgün sürdürmeleri ve sağlıklı beslenme dışında vitamin, takviye, ilaç gibi alınacak başka koruyucu bir yöntem bulunmamaktadır.Hipertansiyon hastaları tedavilerini asla ve asla aksatmamalı, ilaçlarını bırakmamalıdır. Ne yazık ki bu enfeksiyonun giderek hızını artırdığı günlerde dünya basınında ve sosyal medyada bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs enfeksiyon riskini artırdığı spekülasyonu yayılmıştır. Tansiyon tedavisinde sık kullanılan bazı ilaç gruplarının bu riski artırdığı spekülasyonu hastalarımızı korkutmuş, birçok hastadan 'Ben ilaçlarımı bırakayım mı veya değiştireyim mi ?' soruları gelmeye başlamıştır.Asla ve asla tansiyon tedavinizi bırakmayınız. Kullanmakta olduğunuz ilaçlara devam ediniz. İlaç tedavisini kesmeniz veya ilaç değişikliği yapmanız tansiyon tedavinizde bozulmaya, kontrolde giden tansiyon değerlerinizin yükselmesine yol açabilir.Tansiyon değerleriniz bozulduğunda hastaneye başvurma ihtiyacınız doğabilir. Halbuki bu dönemde dengede giden tedavinizi sürdürerek hastane başvurularınızı azaltmanız sizin yararınıza olacaktır."