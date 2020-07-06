Yüksek tansiyon belirtisi, tansiyon düşüren şeyler

Yüksek tansiyon belirtisi vatandaşların sıklıkla yaşayabileceği eğer önlem alınmazsa ciddi sorunlar doğurabilecek bir problemdir. Uzmanlar yüksek tansiyon belirtisi taşıyorsanız tansiyon düşüren şeyler faydalanabilirsiniz. Uzman doktorların genel olarak bu konuda yardımını alabileceğiniz şekilde belirttiği konulara kulak kabartabilirsiniz. Ciddi bir sorun oluşmadan ve bu konuda doktorunuza başvurmadan önce yapılması gerekenler bulunmaktadır.Yüksek tansiyon, tansiyon düşürme, küçük tansiyon düşürme, tansiyon nasıl düşer, yüksek tansiyon belirtileri bir çok vatandaşımız tarafından yaşanabilir. Panik olmadan ve ne yapacağını bilemeyecek durumda olanlar için derlediğimiz haberimizin detaylarını okuyabilirsiniz.Tansiyon 180/110 mmHg'nin üzerine çıkmadığı sürece herhangi bir belirti göstermeyebilir. Ancak sürekli yüksek olduğunda vücuda zarar verir. En çok görülen yüksek tansiyon belirtileri:- Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma- Bulanık ya da çift görme- Bacaklarda şişlik- Nefes darlığı- Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik- Kulak çınlaması- Burun kanamaları- Düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı- Baş dönmesi ve baş ağrısı- Yüksek tansiyon durumunda hastanın ellerini, ayaklarını ve kollarını normal musluk suyu ile yıkaması önerilir. Soğuk su ile yapılan duş da kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur.- Tansiyon yükseldiği zaman hemen bir limonun suyunu sıkıp sulandırarak içmek kan basıncını düşürebilir.- Tuzsuz yoğurt ve ayran da tansiyonu düşürücü etki gösterir. Ancak yoğurt ya da ayranın tuzsuz olmasına ekstra özen gösterilmelidir.- Nar suyu ve greyfurt gibi meyvelerin suları ve kekik suyu da tansiyon düşürücüdür.- Halk arasında da tansiyon yüksekliğinde kullanılan sarımsağın da kan basıncını düşürücü etkisi vardır.Tansiyon yüksekliğinin genetik ve çevresel faktörler olmak üzere en önemli iki nedeni vardır. Birinci derece akrabalarında yüksek tansiyon öyküsü olan kişilerde hipertansiyon görülme riski büyüktür. En yaygın olarak görülen hipertansiyon nedenleri:- Aşırı tuzlu gıdalarla beslenme- Kafa içi basıncın yüksek olması- Aort damarının kalpten çıktığı bölgenin dar olması- Böbrek üstünden salgılanan kortizon veya aldesteron hormonlarının aşırı salgılanmasına bağlı olarak görülen Crohn ve Cushing hastalığı- Böbrek tümörleri- Akut ya da kronik böbrek hastalıkları- Böbrek damarlarının daralması- Tiroid bezi hastalıkları- Şeker hastalığı- Kolesterol yüksekliği- Gebelik- Soğuk algınlığı ilaçları, dekonjestanlar, bazı ağrı kesiciler, doğum kontrol hapları, kokain ve amfetamin gibi yasadışı ilaçlar- Kilo fazlalığı- Alkol ve sigara kullanımı