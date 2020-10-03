Yüksek skorlu maçta kazanan Elazığ İl Özel İdare oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan ve uzatmaya giden maçta Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 105-102 yendi.

Haber; AA
Yüksek skorlu maçta kazanan Elazığ İl Özel İdare oldu
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03 Ekim 2020 17:19
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan ve uzatmaya giden maçta Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 105-102 yendi.
 Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Abdullah İlik, Eyyüp Ayhan

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 20, Sera Özelçi 6, Gizem Sezer 4, Hanusova 23, Baric 17, Carter 10, Naile Çirak 10, Nihan Demirkol 8, Nur Nihan Dabakoğlu 4

Çankaya Üniversitesi: Zellous 33, White 32, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 7, Talbert 14, Özge Karataş 9, Kardelen Gezgin

1. Periyot: 22-28

Devre: 42-60 

3. Periyot: 67-69 

Normal süre: 92-92

5 faulle çıkanlar: 33.33 Nihan Demirkol, 36.11 Sera Özelçi (Birevim Elazığ İl Özel İdare), 36.01 Talbert (Çankaya Üniversitesi) 



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