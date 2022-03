Yukatel Merkezefendi, Pınar Karşıyaka deplasmanında galip!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaştı.



İlk 5 dakikası 10-10 eşitlikle geçilen müsabakada 3 sayılık basketlerle etkili olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, periyodu 25-20 önde tamamladı.



İkinci çeyreğin başında Sestina'nın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 8 sayıya yükselten (20-28) rakibi karşısında Can Korkmaz, Roll ve Tyus'la 32-32 eşitliği sağlayan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada Can Korkmaz'ın 3 sayılık basketiyle 35-32 öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğü tekrar ele geçiren konuk ekip, soyunma odasına 47-44 önde gitti.



Üçüncü periyoda etkili başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 25. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 50-62. Son bölümde daha etkili olan Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 3 sayıya (63-66) indirmesine rağmen konuk takım, periyodu 68-63 üstün bitirdi.



Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk dakikada 68-68 eşitliği sağladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, son 24 saniyeye 85-83 önde girdi. Pınar Karşıyaka'nın bitime 4 saniye kala Taylor'la 2 faul atışından faydalanamadığı müsabakayı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 85-83 kazandı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu



Pınar Karşıyaka: Taylor 18, Yunus Sonsırma 3, Colson 9, M'Baye 16, Tyus 12, Berkan Durmaz, Mahir Ağva, Can Korkmaz 14, Burak Can Yıldızlı 4, Roll 7



Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: German 33, Lomazs 13, Altan Erol 4, Hakan Yapar 9, Emircan Koşut 2, Upson 8, Yiğitcan Turna, Thomas Akyazılı 5, Sestina 11



1. Periyot: 20-25



Devre: 44-47



3. Periyot: 63-68



5 faulle çıkan: 39.56 Hakan Yapar (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)





