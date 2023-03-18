Yukatel Merkezefendi, Konyaspor'a geçit vermedi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, konuk ettiği AYOS Konyaspor'u 91-84 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yukatel Merkezefendi, Konyaspor'a geçit vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2023 23:54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, konuk ettiği AYOS Konyaspor'u 91-84 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Aktuğ Ekti, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Harrison, Rogkavopoulos 18, Rahtan 24, Ayberk Olmaz 15, Hamilton 8, Arca Tüloğlu 11, Altan Erol, Gielo 2, Doğan Şenli 13

AYOS Konyaspor: Sulaimon 20, Perez 25, Schilling 6, Eddie 13, Sinan Sağlam, Mert Gizir 3, Nikolov 1, Morgan 16

1. periyot: 20-20

Devre: 38-40

3. periyot: 61-58

Beş faulle çıkan: 26.23 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery