Yukatel Merkezefendi evinde zor da olsa kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin altıncı hafta son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 63-61 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Ömer Yasir Küçük 3, Bleijenbergh 10, Lomazs 4, Oturu 19, Ragıp Berke Atar, Berke Aygündüz 11, Alihan Demir, Pecarski 16, Çağatay Özkan
Aliağa Petkimspor: Thomas 15, Zoriks 13, Simmons 11, Aldridge 2, Tayfun Erülkü, Emre Tanışan, Efianayi 16, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin
1. Periyot: 14-18
Devre: 30-31
3. Periyot: 52-47
Beş faulle çıkan: 38.94 Berke Aygündüz (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.91 Zoriks (Aliağa Petkimspor)
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Ömer Yasir Küçük 3, Bleijenbergh 10, Lomazs 4, Oturu 19, Ragıp Berke Atar, Berke Aygündüz 11, Alihan Demir, Pecarski 16, Çağatay Özkan
Aliağa Petkimspor: Thomas 15, Zoriks 13, Simmons 11, Aldridge 2, Tayfun Erülkü, Emre Tanışan, Efianayi 16, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin
1. Periyot: 14-18
Devre: 30-31
3. Periyot: 52-47
Beş faulle çıkan: 38.94 Berke Aygündüz (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.91 Zoriks (Aliağa Petkimspor)