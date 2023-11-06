Yukatel Merkezefendi evinde zor da olsa kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 63-61 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yukatel Merkezefendi evinde zor da olsa kazandı
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06 Kasım 2023 21:40
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin altıncı hafta son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 63-61 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Ömer Yasir Küçük 3, Bleijenbergh 10, Lomazs 4, Oturu 19, Ragıp Berke Atar, Berke Aygündüz 11, Alihan Demir, Pecarski 16, Çağatay Özkan

Aliağa Petkimspor: Thomas 15, Zoriks 13, Simmons 11, Aldridge 2, Tayfun Erülkü, Emre Tanışan, Efianayi 16, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin

1. Periyot: 14-18

Devre: 30-31

3. Periyot: 52-47

Beş faulle çıkan: 38.94 Berke Aygündüz (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.91 Zoriks (Aliağa Petkimspor)

 

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