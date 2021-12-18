Yukatel Merkezefendi, Darüşşafaka'ya şans vermedi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'yı 74-69 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yukatel Merkezefendi, Darüşşafaka'ya şans vermedi!
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18 Aralık 2021 18:15
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka ile karşılaştı.

Mücadeleyi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 74-69 kazandı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 10, Upson 6, Lucas 26, Lomazs 13, Hakan Yapar 7, Emircan Koşut 2, Serkan Menteşe, Thomas Akyazılı 6, Sestina 4

Darüşşafaka: Olaseni 10, Caupain 15, Pineiro 3, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 4, McCullough 20, Bora Yaşar, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf, Sinan Güler 5, Ragıp Berke Atar 5

1. Periyot: 19-14

Devre: 35-34

3. Periyot: 57-55

Beş faulle çıkanlar: 36.05 Thomas Akyazılı (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.58 McCullough (Darüşşafaka)


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