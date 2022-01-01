Yukatel Merkezefendi Belediyesi - Bahçeşehir Koleji maçına koronavirüs engeli

2 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji arasındaki maç, ev sahibi takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi - Bahçeşehir Koleji maçına koronavirüs engeli
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01 Ocak 2022 17:36
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinde, Denizli'de yarın Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 15.00'te oynanması gereken karşılaşmanın ertelendiği bilgisi yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada 6 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirtildi.


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