Yukatel Denizlispor'dan sağ beke Leismann!

Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor, sağ bek oyuncusu Fabiano Leismann'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yukatel Denizlispor'dan sağ beke Leismann!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2020 17:04
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Fabiano Leismann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Portekiz'in Boavista takımında kiralık olarak forma giyen Brezilyalı 28 yaşındaki sağ bek Leismann'ın transferi dolayısıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Denizlispor Kulübü Asbaşkanı Yavuz Cinkaya, deneyimli oyuncuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Cinkaya, şöyle konuştu:

"Fabiano'yu renklerimize 2 yıllığına bağladık. Kendisi merkezi defans, stoper ve sağ bek oyuncusu. Kendisi hızlı bir oyuncu ve takımımıza fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah camiamıza hayırlı olur ve güzel başarılara imza atarız."

Cinkaya, takıma orta saha, kanat ve forvet mevkilerinde 3 yabancı oyuncu daha transfer etmek istediklerini belirtti.

Leismann ise Brezilya'da büyük takımlarda oynama fırsatının olduğunu ve geçen yıl Avrupa'da ilk deneyimini yaşadığını anlattı.

Takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten Leismann, "Çünkü buraya gelirken yeni bir adım atmak, güzel şeyler deneyimlemek istedim. Umarım kendi futbolumu da takım arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yansıtabilirim. Bu adımı atmadan önce Türkiye'de oynayan takım arkadaşlarıma sordum. Sonrasında bu kararı alırken hocamızın benle konuşması, ilgilenmesi, Türkiye ve Denizlispor'u anlatması kararımı çok etkiledi." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için