Yukatel Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs testleri negatif sonuçlandı.

Haber; AA
Yukatel Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı
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14 Haziran 2020 15:22
Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Kulübün açıklamasına göre Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, deplasmana gidecek kafileye seyahat öncesi yapılan testlerde Kovid-19'a rastlanmadı.

Öte yandan, yeşil-siyahlı kafile, yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gitti.



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