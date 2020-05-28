Yukatel Denizlispor'a ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

Yukatel Denizlispor'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına günün antrenmanından önce koronavirüs testi yapıldı.

Yukatel Denizlispor'a ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı
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28 Mayıs 2020 18:07
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların, sabah gerçekleştirilen ilk antrenmanda güç ve dayanıklılık çalıştığı belirtildi.

İdmanın ardından futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.



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