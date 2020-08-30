Yukatel Denizlispor, Şilili Angelo Sagal ile anlaştı

Yukatel Denizlispor, Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı

Haber; AA
Yukatel Denizlispor, Şilili Angelo Sagal ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2020 14:57
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşma sağlandığı belirtildi. 

Şili Milli Takımı'nda 18 kez görev alan Sagal'ın son olarak Meksika Ligi'nde Pachuca forması giydiği ve yarın resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için