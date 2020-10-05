Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi'yi renklerine bağladı.

Haber; AA
Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
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05 Ekim 2020 16:17
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse forması giyen Mathieu Dossevi için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. 

Oyuncu, 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı. 

Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi. 



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