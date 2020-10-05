Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse forması giyen Mathieu Dossevi için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.



Oyuncu, 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.



Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi.



