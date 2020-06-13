Yukatel Denizlispor, Kovid-19 testinden geçti

Yukatel Denizlispor'da deplasmana gidecek futbolcu, teknik heyet ve yöneticiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yukatel Denizlispor, Kovid-19 testinden geçti
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13 Haziran 2020 16:22
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da deplasmana gidecek futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla lige verilen aranın ardından başlayan Süper Lig'de Sivasspor'un konuğu olacak yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde testten geçirildi.

Öte yandan, takımın yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gideceği öğrenildi.



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