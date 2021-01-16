Yukatel Denizlispor kötü seriyi bitirmek istiyor

Yukatel Denizlispor, 19. hafta mücadelesinde 17 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yukatel Denizlispor kötü seriyi bitirmek istiyor
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16 Ocak 2021 14:56
Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor, 19. hafta mücadelesinde 17 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

Ligde üst üste Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ettikten sonra çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yukatel Denizlispor, 14 puanla 20. sırada yer alıyor.

Futbolcularından birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Yukatel Denizlispor'da Hugo Rodallega ile Zakarya Bergdich de cezaları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.



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