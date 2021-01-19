Yukatel Denizlispor, Iraklı Ahmed Yasin'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Iraklı Ahmed Yasin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; denizlispor.org.tr
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Yukatel Denizlispor, Iraklı Ahmed Yasin'i kadrosuna kattı
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19 Ocak 2021 14:30
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 29 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç ligi ekiplerinden BK Hacken forması giyen Ahmed Yasin için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. 

Oyuncu, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı. 

Kariyerinde 272 maça çıkan Yasin, 38 gol attı, Irak Milli Takımı'nda da 64 kez forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.



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