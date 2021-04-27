Yukatel Denizlispor için son şans

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor 38. hafta mücadelesinde çarşamba günü Kayseri'de karşılaşacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Ligde son 5 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekip, 8 maçtır kazanamadığı ligde deplasmanda çıktığı son 10 müsabakada da 3 puan alamadı.
Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen ve Hadi Sacko takımdan ayrı çalışırken Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Kubilay Aktaş'ın sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildiği ve sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak, ilk maçında bu sezon çalıştırdığı Yukatel Denizlispor'a rakip olacak. Kayseri temsilcisi, son 5 hafta öncesinde 35 puanla 19. durumda bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Ligde son 5 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekip, 8 maçtır kazanamadığı ligde deplasmanda çıktığı son 10 müsabakada da 3 puan alamadı.
Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen ve Hadi Sacko takımdan ayrı çalışırken Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Kubilay Aktaş'ın sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildiği ve sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak, ilk maçında bu sezon çalıştırdığı Yukatel Denizlispor'a rakip olacak. Kayseri temsilcisi, son 5 hafta öncesinde 35 puanla 19. durumda bulunuyor.