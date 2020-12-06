Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.



Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Denizlispor - Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Ligde geçen hafta derbide konuk ettiği Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 20 puanla 3. sırada girdi.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı. Bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşayan yeşil-siyahlılar, 19. sırada yer alıyor.



İki takımın eksikleri



Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in durumları maç saatinde belli olacak.



Fenerbahçe'de Enner Valencia kadroya dahil edilirken Harun Tekin, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Mbwana Samatta ve Kemal Ademi'nin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Luiz Gustavo karşılaşmada forma giymeyecek.



Muhtemel 11'ler



Denizlispor

Pantilimon

Lopes

Oğuz

Mustafa

Özer

Sacko

Murawski

Bakalorz

Sagal

Aissati

Rodallega



Fenerbahçe

Altay

Gökhan Gönül

Serdar

Tisserand

Caner

Sosa

Ozan

Mert Hakan

Pelkas

Ferdi

Cisse



41. kez karşı karşıya



Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, 41. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 40 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 91 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi.



Denizlispor galibiyete hasret



Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galibiyete ulaşamadı.



Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 12 randevudan 8'ini kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.



Fenerbahçe, son 8 maçın 7'sini kazandı



Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 8 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2019-2020'de oynadığı maçların 7'sini kazandı.



Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan son karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



Denizli'deki maçlar



Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 5 galibiyet fazlası bulunuyor.



İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 20 lig maçında Fenerbahçe 9, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı.



Denizli'de sarı-lacivertlilerin 27 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle yanıt verdi.



Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı evindeki son 4 lig maçını yitirdi.



Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.



Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.



Pelkas ceza sınırında



Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, Yukatel Denizlispor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Pelkas, kart görmesi halinde 12. haftada Kadıköy'de Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçta takımdaki yerini alamayacak.



