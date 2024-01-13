NBA'in son analiz raporu, 'yük yönetimi' ile sakatlık riskinin azalması arasında bir korealasyon olmadığını ortaya koydu.



ESPN'den Tim Bontemps, NBA'in bu hafta takımlara ve seçilmiş medya üyelerine, yük yönetimi ile sakatlık riskinin azalması arasında "hiçbir korelasyon" olmadığını ortaya koyan bir analiz raporu yayınladığını belirtti.



NBA'in basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Joe Dumars, geçtiğimiz Ekim ayında yük yönetiminin sakatlık riski üzerinde bir etkisi olmadığını söylemiş, başkan Adam Silver ise Aralık ayında düzenlediği basın toplantısında Dumars'ın düşüncelerine katıldığını açıklamıştı.



IQVIA Injury Surveillance & Analytics'te epidemiyolog ve baş bilim sorumlusu Dr. Christina Mack, hazırladığı 57 sayfalık raporda bulguların yük yönetiminin etkinliğini tamamen göz ardı etmediğine de dikkat çekti:



"Daha iyi ya da daha kötü olduğunu söylemiyoruz."



Raporda, sakatlık ile maça katılım sıklığı, program yoğunluğu ve kümülatif NBA katılımı arasındaki ilişkileri incelemek için 2013-14 sezonundan 2022-23'e kadar lig genelindeki veriler kullanıldı ve bulgularda arada hiçbir bağ olmadığı görüldü.



"Bu analizlerden elde edilen sonuçlar, dinlenme veya yük yönetimi için maç kaçırmanın veya maçlar arasında daha uzun ara vermenin gelecekte sezon içi sakatlanma riskini azalttığını öne sürmemektedir. Ayrıca yoğun temponun olduğu dönemlerde veya hemen sonrasında sakatlık oranlarının daha yüksek olmadığı da görülmüştür."



Bontemps, yıldız oyuncuların maç kaçırmasıyla ilgili süregelen tartışmanın ortasında geçen yaz hazırlanmış olan raporda, yıldız oyuncuların bu on yılda sezon başına 23,9 maç kaçırdığının tespit edildiğini kaydetti. Bu oran 1990'larda 10,6 maçtı.



Lig, yük yönetimi sorununu ortadan kaldırmak için, bu sezon 65'ten az maçta forma giyen oyuncuların MVP ödülü veya All-NBA kadroları adaylıklarına hak kazanamaması gibi yeni kurallar uygulamaya koymuştu.



