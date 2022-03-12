Yük Galatasaray'ın omzunda

Galatasaray, Barcelona deplasmanında aldığı 1 puan ile UEFA sıralaması için de önemli bir adım attı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 maçı geride bırakan sarı-kırmızılılar, 15.000 puana ulaşırken Türkiye'nin de en çok puan toplayan ekibi oldu.



Maç sonuçlarına göre 10.000 puan toplayan ve 5.000'ini de bonuslarla alan Aslan, Avrupa'da en çok puanı hanesine yazdıran 18. takım durumunda.



Haftaya 20. sırada başlayan Cimbom, Barça beraberliği ile iki sıra birden yükseldi. Türkiye adına en çok puan toplayan ikinci takım ise 71. sıradaki F.Bahçe (5.000 puan) oldu.



BEŞİKTAŞ'I GEÇEBİLİR



Son 5 sezonun değerlendirildiği UEFA Kulüpler sıralamasında ise Galatasaray, 51. sıradaki yerini korudu. Toplamda 32.000 puan ile yoluna devam eden sarı-kırmızılıların hemen önünde ise Avrupa'ya veda eden Celtic, Beşiktaş ve CSKA Moskova 33.000'er puan ile sıralanıyor.



G.Saray, Barcelona'yı elerse bu ekipleri geride bırakıp 48. sıraya yükselecek. Ülkeler sıralamasına baktığımızda Aslan'ın kritik bir katkıya imza attığı gözler önüne serildi. 26.900 puan ile başladığımız haftayı 27.100 puanla kapattık.





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