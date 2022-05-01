Yücel Uyar: 'Play-off için hala şansımız var'

Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Yücel Uyar, Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nü tebrik etti.



Karşılaşmayı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Uyar, şu ifadeleri kullandı:



"Eyüpspor da yenildi, aradaki puan farkını kapatabilirdik. Ama maalesef golü bulamadık. Arzulu, iştahlı oynadık. Maçın sonunda istatistiklere baktım, oyunu biz kontrol etmişiz. Daha fazla pozisyona girmişiz. Kazanmayı daha çok isteyen Samsunspor takımı vardı ama final paslarında, son vuruşlarda yeterli başarıyı gösteremedik. Gayretimiz iyiydi ancak pozisyonları golle sonuçlandıramayınca bir puanla yetindik. Ama hala bir şansımız var. Play-off şansını henüz matematiksel olarak kaybetmedik. Bugün kazansaydık avantaj sağlayacaktık. Samsunspor kalan 3 maçını en iyi şekilde sonuçlandırmaya çalışacak. Bugün oynayan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum."





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