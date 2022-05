Yücel Uyar: 'Kolay gol yiyoruz, zor gol atıyoruz'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Yücel Uyar, sezon başından itibaren kolay gol yediklerini ancak zor gol attıklarını söyledi.



Uyar, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbulspor maçına çok sayıda eksik oyuncu ile çıkacaklarını belirtti.



Takım kadrosunda sakatlıklar nedeniyle değişiklik yapacağını anlatan Uyar, "Kaleci Aykut Özer, Recep Burak Yılmaz, Alaaddin Güngör, Ali Kılıç, Hasan Kılıç, Melih Okutan, Tomane, İstanbulspor maçında olmayacak. Yasin Öztekin ile zaten yollarımızı ayırmıştık. Osman Çelik'in de hafif sakatlığı var. Onun da durumu maç günü belli olacak. Sakat oyuncularımız çok olmasına rağmen en sağlıklı kadro ile saha çıkacağız. Bu formayı giyen her oyuncumuz elinden gelenin en iyisini yapacaktır." diye konuştu.



Her maçta kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Uyar, şunları kaydetti:



"Kronik hastalığımız belli. Kolay gol yiyoruz ve zor gol atıyoruz. Kolay gol yememiz rakibin çok fazla pozisyona girmesinden değil, oyuncularımızın pozisyondaki eksikliklerinden kaynaklanıyor. Aksine her maçta çok pozisyona giriyoruz ama sonuçlandıramıyoruz. Orada da bir eksikliğimiz var. Oynadığımız oyunun sonuçları ne yazık ki bu değil ama bu saatten sonra yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Doğru, nokta transferlerle bu eksiklikler giderildiğinde gelecek yıl çok iyi kadro oluşacağına inanıyoruz."



Uyar, sezon bitiminde hangi oyuncunun kalması veya hangisinin gitmesi yönünde yönetim kuruluna rapor sunacağını sözlerine ekledi.





