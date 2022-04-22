Yücel Uyar: 'Böyle yatmalara, kalkmalara gerek yok!'

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'a 1-0 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Yücel Uyar, göreve yeni geldiğini anımsattı.



Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Uyar, "İstemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Yediğimiz gol son derece amatörceydi. Hiç olmayacak pozisyonda golü kalemizde gördük. Eksiklerimiz vardı, oyuna çok asılmadık. Coşkumuz eksikti. Tabii tüm oyuncuları kastetmiyorum. Çok çabalayan da vardı ama temposu düşük arkadaşlarımız vardı. İkinci devre değişikliklerle biraz oyunu hareketlendirdik ama maalesef son vuruşlarda, final paslarında başarı gösteremedik. Futbol şansı da biraz Adanaspor'un yanındaydı." ifadelerini kullandı.



"YATMALARA, KALKMALARA GEREK YOK!"



Uyar, Türkiye'de galip durumdaki takımların vakit geçirmeye fazla çalıştığını belirterek, "Adanaspor'u tebrik ediyordum. Bence iyi mücadele ettiler ama böyle yatmalara, kalkmalara hiç gerek yoktu. Alıştık Türk futbolunda. Sadece onlar da yapmıyor. " diyerek sözlerini tamamladı.





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