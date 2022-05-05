Yücel Uçar: 'Play-off ışığı göründü'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Yücel Uyar, play-off'a kalmak için ligin son 3 maçına odaklandıklarını söyledi.



Uyar, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiğinden bu yana çok kritik maçlarda görev yaptığını aktardı.



Bu hafta karşılaşacakları Beypiliç Boluspor maçının her iki takım açısından da önemli olduğuna işaret eden Uyar, "Boluspor'un pozisyonu gerçekten çok kritik. Biz de play-off'a kalmak için ligin son 3 maçına odaklandık. Rakibimiz küme düşme tehlikesini yaşıyor ve biz maçı kazanırsak bunu daha derin yaşayacak. Eyüpspor'un geçen hafta yenilmesiyle bizim açımızdan biraz da olsa play-off için ışık göründü. Biz o ışığa doğru yürümek istiyoruz. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.





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