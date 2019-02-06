  •  
    G.Saray'da piyango her hafta iki isme vuracak!
  •  
    Fenerbahçe için sürpriz Shinji Kagawa gelişmesi
  •  
    Maicon'un transferinde ilginç bir BONUS detayı
  •  
    F.Bahçe'de Comolli'ye TRANSFER için bir isyan
  •  
    "Terim'in 'Beğenirim...' dediği Fernandes bitti"

Yücel İldiz'in takımına güveni tam!

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor evinde oynayacağı Altınordu maçına hazırlanıyor.

Kaynak: DHA
Yücel İldiz'in takımına güveni tam!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2019 15:29
Spor Toto 1. Lig'de 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Denizlispor'da tüm camia pazar günü Atatürk Stadı'nda oynanacak Altınordu karşılaşmasına kenetlendi. Zirve yarışını çok yakından ilgilendiren maçta mutlak 3 puan hedefleyen yeşil-siyahlılarda yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar 3 puan için seferberlik ilan etti.

Son haftalarda stadı tıklım tıklım dolduran Denizlisporlu futbolseverlerin biletlere hücum ettiği ve statta yine müthiş bir ambiyans oluşturacağı öğrenildi. Denizlispor'un başında çıktığı 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Yücel İldiz, çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Altınordu'nun da çok başarılı bir seri yakaladığını belirten deneyimli teknik adam, "Saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. Evimizde iyi sonuçlar aldık. Hiçbir maç kolay değil, ayaklarımız yere sağlam basacak. Takımıma inanıyorum" dedi.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Engin Şahin de Altınordu müsabakasından alınlarının akıyla çıkacaklarına inandığını dile getirdi. Ligin boyunun kısaldığını dile getiren Şahin, "Artık her haftanın önemi büyük. Kendi evimizde puan kaybetmeye tahammülüz yok. Altınordu maçını kazanacağız. Maçlara tek tek bakıyoruz. Hepsini kazanmak için de mücadele ediyoruz. Umarım mutlu sona ulaşırız" diye konuştu.

Öte yandan takımın en golcü futbolcularından Burak Çalık'a da idman öncesi sürpriz doğum günü partisi kutlandı. Burak için pasta kesilirken, kutlamada renkli görüntüler oluştu. Hazırlıklarını sürdüren yeşi-siyahlılarda Yücel İldiz'in kart cezalısı kanat Ziya'nın yerine Altınordu maçında Mbamba ya da Gökhan Süzen'i oynatması bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için