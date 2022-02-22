Yücel İldiz: 'Yukarıya bir puan daha yaklaştık'

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takım için de zor bir maç olduğunu söyledi.



Adanaspor'un üst sıra için mutlaka kazanmak istediğini ifade eden İldiz, şunları kaydetti:



"Hangi maç olursa olsun kazanmaya oynamalıydık. Maç ilk yarı özellikle daha dengeliydi. İki tarafın da atakları vardı. İkinci yarı golü bulduk. Gollerden sonra gereksiz bocalamaya giriyoruz. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. O arada bir gol yedik, rakibimizin atakları oldu. Maçın sonuna doğru oyunu tekrar ele aldık. Son dakikalarda kazanma adına her şeyi yaptık ama maç berabere bitti. Deplasmanda kazanmak isterdik ama en azından yukarıdaki rakibimize bir puan daha yaklaştık. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Erzurumspor olarak bunu başaracağımız inancı içerisindeyim."





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