Yücel İldiz: "Sezon sonu Süper Lig!"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, 1-0 kazandıkları Tuzlaspor maçı sonrası, "Rakip ve saha koşulları açısından mücadele oyunu gerekiyordu" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yücel İldiz: 'Sezon sonu Süper Lig!'
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30 Aralık 2020 19:16
Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, kazandıkları Tuzlaspor maçı sonrası saha koşulları ve rakibin gücü açısından mücadele oyunu gerektiren bir maç olduğunu söyledi.

Kazanarak serilerini devam ettirdikleri için mutlu olduklarını dile getiren İldiz, şunları aktardı:

"Bugün rakip ve saha koşulları açısından mücadele oyunu gerekiyordu. Şu anda lider olduk ama önemli olan, sezon sonunda lider olmak. İyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz. Sezon sonunda hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz. İlk yarı genel olarak gol dışında istediklerimizi yaptık. İkinci yarı iki takım da pozisyon buldu. Oyunu isteme hevesimiz iyiydi. Artık son 1 maçımız kaldı, ilk devreyi iyi kapatmak istiyoruz. Bizim adımıza güzel bir gün diye düşünüyorum."



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