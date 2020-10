Yücel İldiz: 'Önümüzün açılması için kazanmalıydık'

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Bu ligde iddialı olmak istiyorsanız bu maçlar kilometre taşı gibidir." dedi.



İldiz, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, rakipleri Adana Demirspor'un çok ciddi yatırım yatırım yapmış bir ekip olduğunu söyledi.



Sezon başından beri uygulamaya çalıştıkları bir oyun sistemi olduğunu ve oyun disiplinlerini geliştirmeye çalıştırdıklarını kaydeden İldiz, şöyle konuştu:



"Son 2 haftada oyunumuz belirgin bir şekilde düzelmişti. Bu ligde iddialı olmak istiyorsanız bu maçlar kilometre taşı gibidir. Önümüzün açılması açısından kazanmamız gerekiyordu. Önemli bir müsabakayı döndük diye düşünüyorum ama ligin henüz başındayız. İyi bir yoldayız. 1 haftada oynayacağımız 3 maçın ilkini kazandık ama şimdi önümüzde 2 maç var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız."



- Ümit Özat: "Kazanan takım her zaman haklıdır."



Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat da yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını bildirdi.



Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Özat, şunları kaydetti:



"Sıkıntımız pozisyona girmek değil. Bugün 6-7 pozisyonumuz vardı ama son vuruşlarda başarılı olamadık. Kazanmak için her türlü hamleyi yaptık. Bazen olmayınca olmuyor. Bu tarz şeylerde bahane aramak gerekmez. Kazanan takım her zaman haklıdır. Altay takımını tebrik ediyorum."