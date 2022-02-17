Yücel İldiz: 'Kazansak yukarıyı yakalayacaktık'

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Yücel İldiz, düzenlenen basın toplantısında, mücadele dolu bir maça çıktıklarını belirterek, "Rakibimiz güçlüydü ama biz de iyi hazırlandık diye düşünüyorum. Maçın ilk yarısında gerçekten iki takımda dengeli oynadı. Çok pozisyon olmadı ama inanılmaz mücadele içinde geçti." dedi.



İldiz, kazanılması gereken bir maç olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Pozisyonlar oldu ama hakikaten bizim çok net pozisyonlarımız var. Direkten döndü, atamadık. İkinci yarıya bu şekilde başladık ve genel olarak baktığımız zaman mutlak kazanmamız gerekiyordu. Ona göre de oyunda bir takım değişiklikler yaptık. Sona doğru golü bulduk ve zamanı da çok güzeldi. Tam değişiklikleri yaparken maalesef karambolden beraberlik golünü yedik. Oyuncularım iyi mücadele etti ve ellerinden geleni yaptılar. Kazansak tabii ki müthiş olacaktı ve yukarıyı hemen hemen yakalamış olacaktık ama Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek."









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