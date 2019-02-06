Altınordu maçı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, lider olduklarını ama hala bir şey başarmadıklarını belirterek,dedi.Ligin 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü Altınordu'yu konuk edecek Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Denizlispor olarak her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını, geçen hafta zorlu Hatay deplasmanından galibiyetle dönülmese de puanla ayrılmalarının iyi olduğunu dile getiren İldiz, şunları kaydetti:"Kazanmasak da kaybetmeyeceğiz. Şu anda iyi bir gidişatımız var, ilk iki takım içerisindeyiz, lideriz ama yine söylüyorum, hala bir şey başarmadık. Lig sonunda ilk iki takım içerisinde olmak istiyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. Altınordu maçı hazırlıklarımız iyi gidiyor. Ufak tefek eksikliklerimiz var. Ziya, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Hatayspor maçı sonrası babasının öldüğünü öğrenen Kehinde'nin durumu hafta sonuna kadar belli olacak. Himmet'in sakatlığı devam ediyor. Kadro anlamında, özellikle ofansif anlamda biraz sıkışıklığımız var."Altınordu'nun zorlu bir ekip olduğuna işaret eden İldiz, "Yetiştirici bir kulübe karşı oynamak hiç kolay değil. Hafta sonu son derece zor bir müsabaka olacak.Taraftarlardan ricam bu hafta stadı doldurmaları. Her zaman dolduruyorlar sağ olsunlar ama öncelikle bu hafta çok iyi destek vermeleri lazım." ifadelerini kullandı.Yeşil-siyahlı ekip, Altınordu maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör İldiz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda topla devamlılık çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.