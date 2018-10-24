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Yücel İldiz: "Denizlispor'u Süper Lig'e çıkarmak için..."

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, takımının gidişatına dair konuşurken Süper Lig hedefinden de bahsetti.

Kaynak: AA
Yücel İldiz: 'Denizlispor'u Süper Lig'e çıkarmak için...'
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24 Ekim 2018 17:49
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, takımın eski günlerine döndüğünü belirterek, "Takımımızı hak ettiği Süper Lig'e çıkartmak için çalışacağız." dedi.

Ligin 10. haftasında 26 Ekim Cuma günü Altay'a konuk olacak Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Koordinasyon çalışması yapan oyuncular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Yücel İldiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Altay maçına yoğun bir şekilde hazırlandıklarını aktardı.

Yakaladıkları ivmeyi devam ettirmek istediklerini kaydeden İldiz, şöyle konuştu:

"(Afjet Afyonspor maçı) Evimizde kazandığımız 3 puan bize çok güzel moral verdi. Benim için de çok önemliydi. Çünkü bu takımın başında çıktığım ilk maçta kazandık. Oyuncuların, yönetimin ve taraftarın desteğini alabilmek çok önemli. Herkese teşekkür ediyorum. Takımımızı hak ettiği Süper Lig'e çıkartmak için çalışacağız. Denizlispor artık eski günlerine döndü. Bunu herkes görebiliyor. Artık horozumuz üst sıralarda ötmeye başladı. Bundan sonra hedefimiz en üst sıra."

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